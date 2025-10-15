Laia Aleixandri, el beso al escudo y un sueño cumplido

El sueño de una central rara vez pasa por marcar goles, sino por defender los colores que desde pequeña le han acompañado. Como es el caso de Laia Aleixandri. Pero ella ha cumplido ambos. El destino quiso que esos sueños se hicieran realidad justo en la casa que la vio crecer durante cinco temporadas. En la goleada del Barça ante el Atleti , la central colomense marcó su primer gol con la camiseta azulgrana. El que nunca se olvida. Eso sí, no lo celebró y pidió perdón. Porque entre la euforia de sus compañeras —y la propia—, mostró respeto al club que le abrió las puertas de la élite y a la afición que la recibió con los brazos abiertos. Después, ya besó el escudo del Barça . El escudo de la que siempre ha sido su casa.

Con once años llegó Laia Aleixandri al Barcelona. Pasó por el Infantil-Alevín —ganó la Liga 2012/13— y Juvenil-Cadete hasta llegar al Barça B, en el que debutó con 14 años. Con el filial —que también tenía a Aitana Bonmatí y Ona Batlle en sus filas— ganó el título de Segunda División a falta de que se disputasen dos jornadas. La central estaba llamada a ser una de las grandes promesas de la cantera, pero la falta de oportunidades en el primer equipo le obligó a emigrar. En 2017 fichó por el Atlético de Madrid, campeón de Primera Iberdrola el curso anterior, para cubrir el hueco que dejaba vacío el fichaje de Mapi León por el Barça. Un cambio de cromos en toda regla.

Laia Aleixandri, campeona de Segunda División con el Barça B en 2016 / FC Barcelona

Un regreso de ensueño

De Madrid marchó a Manchester en busca de una nueva experiencia en el cuadro citizen. Tres temporadas, 88 partidos —algunos, incluso, como capitana— y tres goles después, abandonó tierras inglesas para cumplir su sueño: el de regresar al Barça. El de poder quitarse esa 'espinita' que se clavó en 2017. "Es un momento que siempre había soñado. Va a ser un recuerdo para toda la vida. Estoy viviendo el regreso que siempre había deseado", comentó en una entrevista para Sport. Y, aunque asegura que ha sido extraño volver a casa y encontrarse con una Laia que ha crecido tanto, sigue teniendo la misma ilusión de defender la camiseta del conjunto culé. Camiseta en la que luce el dorsal 5 en honor a Puyol, el 'etern capità'.

El Barça gana en versatilidad

De momento, en Liga F suma 314 minutos repartidos en seis encuentros, en tres de ellos partió como titular. Su versatilidad facilita las rotaciones para un Pere Romeu que tiene que lidiar con una plantilla corta. Ante Alhama CF y Sevilla FC jugó como central derecha; y frente a Athletic, DUX Logroño, RCD Espanyol y Atleti lo hizo como central izquierda. Además, también puede ocupar la posición de pivote, pero está bien cubierta con Patri Guijarro y Clara Serrajordi. En Champions todavía no ha tenido la oportunidad de estrenarse, quizás, hoy miércoles, sea el día ante la AS Roma.