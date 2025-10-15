Naolia Traoré: "En el fútbol español hay más técnica en comparación con Francia"

Naolia Traoré, que aterrizó en el Levante UD en calidad de cedida procedente del Paris Saint-Germain, ha asegurado sentirse "muy bien con el grupo" tras vivir sus primeras semanas como granota. La joven futbolista, de tan solo 19 años, ha destacado que a pesar de las derrotas el equipo mantiene "una buena dinámica" y confía en que "pronto conseguiremos buenos resultados". Su estreno fue amargo: partió como titular ante el Madrid CFF, pero el acoso y derribo del cuadro madrileño impidió que pudiese desbordar por la banda derecha, ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo con balón —solo dio cuatro toques—. Y contra el Sevilla FC, ya con Santi Triguero en el banquillo, salió para responder —sin éxito— al tanto de Inma Gabarro.

Traoré comenzó a jugar en su ciudad natal (Villepinte, Francia) antes de incorporarse a la cantera del PSG, donde debutó con el primer equipo en la victoria por 1-3 frente al Montpellier en 2024. Precisamente, el año de su estreno en el fútbol de élite recibió el premio Titi d'Or al mejor talento de la cantera parisina. Pero, ahora, su presente está en Valencia y es el Levante: "Para mí significa una oportunidad de jugar el máximo de partidos, ayudar al equipo y ganar los máximos partidos posibles", ha afirmado.

Naolia Traoré en un entrenamiento en Buñol / Levante UD

Adaptación al idioma y a la vida de España

Sobre su nueva vida en España, Traoré ha admitido que el idioma supone, de momento, un reto: “El idioma para mí es un poco complicado, porque el español no es mi lengua materna. Pero tengo clases los lunes y miércoles junto con algunas compañeras". Y a pesar de esta barrera lingüística, ha destacado que se siente cómoda en Valencia: "Francamente, aquí en la ciudad es como si estuviera en París. Me siento muy cómoda.”.

Diferencias en el estilo de juego

Unas pocas semanas han sido suficientes para que Traoré encuentre diferencias notorias en cuanto a calidad técnica respecto al fútbol francés: "En el fútbol español hay mucha técnica en comparación con Francia". La atacante, además, apunta que ese alto nivel técnico de la Liga F es lo que más le ha llamado la atención tras su llegada a España. Finalmente, Traoré ha hecho un llamamiento a la afición del Levante, invitándola a que apoye al equipo en los dos partidos que se jugarán en el Ciutat de València contra Costa Adeje Tenerife y FC Barcelona, respectivamente. “Venid a vernos al Ciutat para ganar. Yo haré cualquier cosa para hacer que, estando todas juntas, el equipo gane”.