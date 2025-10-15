Gonzalo García: "Hemos confiado hasta el final y es una victoria muy trabajada"

El encuentro entre la Selección Española Sub-21 y Finlandia fue de menos a más de manera abismal. La Rojita no mostró su identidad en casi ningún tramo del encuentro y estuvo contra las cuerdas ante una sólida Finlandia que iba por delante en el marcador durante 80 minutos. Sin embargo, el buen hacer de Gonzalo García (de lo poco salvable) y el revulsivo Eliezer Mayenda protagonizaron una remontada digna de elogio. Tras la victoria española y certificar su presencia en el Europeo 2027, el delantero propiedad del Real Madrid compareció ante los medios.

Sensaciones tras ser el 'héroe' del partido

Muy contento la verdad, no solo por el gol sino por todo el trabajo del equipo. Hemos confiado hasta el final y es una victoria muy trabajada.

¿Mensaje para Xabi Alonso?

No. Yo vengo aquí a jugar con la Sub-21 y cuándo me pongo esta camiseta solo me centro en los objetivos: el Europeo de 2027 y los Juegos Olímpicos. Tengo que aprovechar las oportunidades que me den allí y que me den aquí.

El equipo ha sufrido demasiado

No cabe duda. Estamos hablando de Finlandia, un grandísimo rival. Sabíamos que era un partido muy complicado porque son unos de los equipos más potentes del grupo. La victoria iba a depender de nosotros y de nuestro trabajo.

Cambios en el sistema para la remontada

A raíz de su gol, que se lo encuentran un poco, ellos han ido atrás como es lo más lógico. Nosotros hemos empujado más con el balón y queríamos dar ritmo de lado a lado. Aunque el gol ha llegado tarde hemos generado lo suficiente para que se diera. Hemos leído muy bien el partido y eso nos ha llevado a la victoria.

Gol con ADN Real Madrid

Llevo muchos años en el club y algo se me habrá pegado (entre risas). Ojalá poder meter más goles, tanto en el Real Madrid como en la Selección.