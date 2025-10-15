Marcos Llorente se rebela: "veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará"

Marcos Llorente está siendo el centro de atención por promover el uso de gafas con lentes de colores que regulan la entrada de luz en los ojos. Algunos lo etiquetan de gurú, otros de vendemotos por vender un producto que comercializa, pero su opinión, a pesar de la cantidad de retractores, tiene tintes y fundamentos relacionados con la salud que se ha encargado de reforzar a través de una publicación en Instagram.

El comunicado de Llorente

El futbolista del Atlético de Madrid, de esta manera, inició así un largo comunicado: “Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando. Nada de lo que comparto me lo invento. No es una opinión personal. Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella”, inició.

“Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían. Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí”, siguió.

Importancia de la melatonina

“Y sí, lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina. Y quizá pensás: “Bah, melatonina… ¿qué importa?”. Bueno, resulta que importa todo. La melatonina no solo te ayuda a dormir:

- Mantiene el voltaje celular y regula los canales iónicos de calcio y potasio (cáncer).

- Inhibe el efecto Warburg, es decir, que con suficiente melatonina, el cáncer no puede proliferar.

- Inhibe la aromatasa, bloqueando rutas relacionadas con el cáncer de mama.

- Junto con la melanina, es el antioxidante más potente del cuerpo.

- Es antinflamatoria y potencia el sistema inmune.

- Regula tus relojes biológicos.

- Controla los dos programas celulares clave: autofagia (limpieza celular) y apoptosis (muerte celular programada). Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED”, finalizó.