Mikel Merino reivindica su potencial ofensivo con la Selección española

Con dos goles y una asistencia, Mikel Merino encomandó anoche la victoria de España ante Bulgaria (4-0) y permitió al combinado nacional dar un paso adelante en el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. El papel decisivo del centrocampista del Arsenal no solo se reduce al partido ante la selección balcánica, su gran estado de forma le ha convertido en el centrocampista más goleador de la fase clasificatoria junto con Kevin de Bruyne, quien también suma seis dianas.

Mikel Merino está en racha. El ex de la Real Sociedad parece haber encontrado su sitio en la España de Luis de la Fuente. Desde la llegada al banquillo del técnico riojano, el merdiocentro navarro ha sido de los futbolistas más regulares del conjunto español, con el que se proclamó campeón de Europa el verano pasado. Un torneo en el que pese a no contar con un papel protagonista, supo aprovechar sus oportunidades y anotó el gol que le dió el pase a la semifinal al combinado nacional en los compases finales de la prórroga ante Alemania.

Gol de Mikel Merino vs Alemania en el 119' de la pórroga / Ariel Schalit

Arteta ha sacado su mejor versión

Tras colgarse la medalla de oro en la Eurocopa, Mikel Merino dio el salto a la Premier League. El centrocampista pamplonés fichó por el Arsenal, que pagó una cifra superior a los 30 millones de euros a la Real Sociedad por sus servicios. Desde su llegada a Londres, a las órdenes de Arteta, el futbolista de 29 años parece haber explotado su potencial ofensivo.

La temporada pasada, Merino anotó 9 goles y repartio 5 asistencias en 44 partidos con el conjunto 'gunner', superando su mejor temporada con el equipo 'txuri-urdin', la 2023/24, en la que anotó 8 tantos y dio 5 pases de gol en 45 encuentros. Además, el técnico español descubrió un nuevo perfil en el jugador nacido en Pamplona, el de falso nueve.

Sus buenos números pasan la barrera del club

Mikel no solo ha demostrado su determinación ofensiva en el club inglés, su rendimiento en las últimas convocatorias con la Selección española lo colocan como uno de los centrocampistas más llegadores del combinado nacional.

En la fase clasificatoria para el próximo Mundial, Merino ha anotado seis tantos en cuatro partidos, una cifra goleadora que ningún mediocentro supera. Solo Kevin de Bruyne iguala sus números. Además, sus cifras lo han convertido en el primer español en anotar cinco o más goles en una fase de clasificación para la Copa del Mundo desde Isco y David Silva en 2018 (cinco goles cada uno).