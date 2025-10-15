Estos son los 25 finalistas para ganar el 'Golden Boy'

El medio deportivo italiano Tuttosport ya ha dado a conocer la lista de los 25 finalistas que optan al trofeo del mejor jugador europeo sub-21, el 'Golden Boy'. Una selección de nombres que no ha dejado indiferente a nadie: Desiré Doué, Franco Mastantuono, Pau Cubarsí, Arda Güler o Kenan Yilidz son algunos de los futbolistas que competirán por alzar este codiciado reconocimiento; pero entre ellos destaca la ausencia de Lamine Yamal.

La Badía de San Andrea, de Génova, se ha vestido de gala en la tarde de hoy para el evento en el que Tuttosport ha anunciado la selección de los 25 finalistas para alzar el trofeo que premia al mejor jugador sub-21. Allí se han congregado caras conocidas, como la de Patrick Vieira, ganador del Mundial y de la Champions y actual entrenador del Genoa italiano.

Entre la lista final de candidatos destaca la presencia de hasta cuatro jugadores de LaLiga española, uno del FC Barcelona, Pau Cubarsí, y tres del Real Madrid: Dean Huijsen, Arda Güler y Franco Mastantuono. El conjunto merengue es el equipo que más representación tiene en esta lista junto al campeón de la última edición de la Champions League, el Paris Saint-Germain, que también cuenta con tres nominados entre su plantilla: Désiré Doué, Zaïre-Emery y Senny Mayulu.

La Premier League le gana la partida a LaLiga

No es ninguna sorpresa que el fútbol inglés se ha repuntado en estos últimos años como academia de grandes talentos internacionales. A día de hoy las canteras inglesas no solo forman jugadores comunitarios, sino que también hacen labores de scouting para atraer el talento extranjero.

Fruto de su trabajo, la máxima categoría del fútbol inglés es la competición que más presencia tiene entre los 25 finalistas al trofoe 'Golden Boy'. Son hasta ocho futbolistas los aspirantes al título, y estos se reparten entre cinco de los seis equipos que forman el Big Six: Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City y Tottenham.

¿Por qué no está Lamine Yamal?

La ausencia de la joya del FC Barcelona y de la Selección española no se debe a razones relacionadas con los méritos deportivos, sino que el motivo por el que el futbolista azulgrana no figura entre los 25 finalistas es porque ya alzó este recocimiento el año pasado. De acuerdo con las bases del trofeo, un mismo jugador no puede proclamarse dos veces como campeón del 'Golden Boy'.

La lista completa de candidatos