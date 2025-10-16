Sorprendente fichaje de DAZN para debutar contra sus ex

Queda claro que en esto del fútbol no hay paciencia. Si tardas demasiado en elaborar un ataque, empiezas perdiendo o el entrenador en cuestión no ejecuta los cambios cuando la grada considera que es el momento, empiezan los pitos. Da igual que el partido dure casi 100 minutos y gran parte de los tantos lleguen en la recta final. Los resultados, especialmente los inmediatos, mandan. Que se lo digan a la gran cantidad de entrenadores que se quedan, temporada tras temporada, por el camino.

Aunque suele ser más habitual tener poca paciencia en Segunda, recientemente ha caído el primer banquillo de la máxima categoría. Se trata de Veljko Paunovic. El técnico serbio fue destituido por el Real Oviedo a pesar de encontrarse fuera de los puestos de descenso y haber logrado el regreso a LaLiga después de un cuarto de siglo. La poca explicable decisión de la directiva (veremos si se arrepienten a final de temporada) tan criticada por sus propios aficionados, ha supuesto un cambio de plano para quien fuera parte del mejor Atlético de Madrid B de la historia y en el que compartió vestuario con los Baraja, Ezquerro, Ricardo, Pablo García, Fortune o Tevenet.

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, ha incorporado al entrenador Veljko Paunović a su equipo de retransmisiones de LALIGA EA SPORTS. El técnico debutará este sábado 18 de octubre en DAZN, comentando el Atlético de Madrid vs Osasuna, que se podrá seguir en exclusiva en la plataforma, con la mejor previa desde las 20:30.

Valjo Paunovic en el Valencia CF 1-2 Real Oviedo / EFE

Gran experiencia como jugador

El serbio cuenta con una amplia trayectoria tanto sobre el césped como en los banquillos. En su etapa como jugador, pasó por varios equipos de LALIGA, como Atlético de Madrid, Mallorca, Oviedo, Tenerife, Getafe y Almería, además de ser internacional con Serbia y Montenegro. Como entrenador, ha dirigido al Chicago Fire (MLS), al Reading FC (Championship) y al Real Oviedo, con quien logró el ascenso a LALIGA EA SPORTS la pasada temporada. Su amplio conocimiento del fútbol español y su visión táctica aportarán un valor añadido a las retransmisiones de DAZN.

Sobre su regreso al entorno rojiblanco, Paunović reconoce que afronta esta nueva etapa con ilusión: “Es una nueva experiencia para mí. Va a ser la primera vez que viva el ambiente del Metropolitano comentando un partido. Reencontrarme con la afición atlética siempre es especial”.

Debut con su exequipo

El técnico serbio participará este fin de semana en su primer partido en la plataforma, donde estará acompañado por Guille Moreno en la narración, David Fer en el análisis y Pablo Pinto desde el terreno de juego. El choque entre Atlético de Madrid y Osasuna llega en un momento clave para ambos conjuntos. El equipo de Diego Pablo Simeone busca consolidarse en los puestos altos de la tabla tras un sólido inicio de temporada, mientras que Osasuna tratará de reencontrarse con la victoria y sumar puntos que le permitan escalar posiciones.