La AFE y los 20 capitanes plantean un parón en LaLiga

La polémica alrededor del Villarreal-Barça en Miami, programado para el día 20 de diciembre, se intensifica. Según ha dado a conocer la Cadena Cope, estas últimas horas, los capitanes de los veinte equipos de Primera División han estado en comunicación constante con el sindicato AFE con el fin de encontrar una manera de expresar su disconformidad por el traslado de este partido al Hard Rock Stadium de Miami.

En estos momentos se discute la manera en la que los conjuntos que componen la máxima categoría del fútbol español podrían protestar en contra de esta medida. La opción que ha sonado con más fuerza es la de realizar un parón de entre 20 y 30 segundos nada más comiencen los encuentros que se disputan en esta novena jornada.

Para que ello se produzca, los veinte representantes de los equipos de LaLiga EA Sports tendrán que llegar a un acuerdo conjunto. COPE ha afirmado que, según han podido saber, plantillas como la del Getafe, Espanyol, Oviedo y Barcelona han confirmado que están a favor de la propuesta del sindicato que vela por los intereses de los futbolistas en España.

La 'no-reunión' del pasado miércoles

El pasado martes 14 de octubre estaba previsto que los capitanes de Primera División se reuniesen con AFE, pero a esta convocatoria no se presentaron ni los representantes de LaLiga ni los de los clubes implicados, Villarreal CF y el FC Barcelona, echando así más leña al fuego.

Pese a ello, estos últimos propusieron posponer esta congregación entre las partes implicadas a la próxima semana, unas fechas complicadas para los capitanes dado que la gran mayoría de equipos de la categoría se ejercitan por la mañana.

El comunicado de AFE

Tras lo acontecido el pasado martes, al día siguiente, el sindicato decidió pronunciarse y emitió un comunicado en el que detalla lo ocurrido la tarde anterior: "A pesar de que AFE ofreció todas las posibilidades para participar, tanto de forma presencial como por vía telemática, insistió en el carácter prioritario del encuentro por respeto a los compañeros a los que representamos y envió la convocatoria con una semana de antelación, LALIGA y los clubes rechazaron asistir, simultáneamente, por problemas de agenda", estableció el sindicato.

Además, en el escrito, AFE expresa su parecer acerca de la poca comunicación que la institución que preside Javier Tebas ha mantenido con el sindicato: "Ante la falta de transparencia y colaboración institucional de LALIGA, y tras las recientes declaraciones de su presidente ante los medios de comunicación, desde el sindicato queremos asegurar que no se ha recibido ninguna información relacionada con el partido, tal y como solicitamos hace dos meses, cuando tuvimos confirmación oficial del proyecto en la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)".

"En base a sus propias palabras, pedimos a LALIGA coherencia en su discurso, respeto a los jugadores y que aplique idénticos argumentos de transparencia para todos los proyectos que pretenden transformar la planificación actual del fútbol", concluye la entidad encargada de representar a los futbolistas españoles.