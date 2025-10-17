Babel llama "inquilino del infierno" a este ex jugador del Madrid

Ryan Babel, exfutbolista del Liverpool, ha anunciado a través de sus redes sociales, la venta de su primera propiedad situada en la ciudad de Merseyside. En su tweet, ha recordado anécdotas vividas en la casa, sin olvidarse de quien fue su inquilino, Royston Drenthe.

El ex del Real Madrid no pagó los meses de alquiler a su compañero de selección cuando estuvo viviendo en su casa. También construyó una discoteca dentro de la vivienda sin el consentimiento de Babel. Drenthe ha sido catalogado como "el inquilino del infierno".

Ryan Babel y Royston Drenthe jugando al Evolution Soccer / Youtube

Tweet de Ryan Babel

Mi primera casa en Liverpool

Después de 18 años, por fin he dejado atrás todo el drama bancario y las historias disparatadas de inquilinos que acompañaban a mi primera propiedad. Ha llegado el momento de traspasársela a su próximo y afortunado propietario.

Esta casa guarda tantos recuerdos… fue el primer lugar al que me mudé tras dejar la casa de mis padres, lleno de emoción, errores y lecciones. Cuando me fui del Liverpool, la alquilé a varios inquilinos… uno de ellos fue mi querido compañero de equipo holandés Royston Drenthe. Digamos que le dio un nuevo significado a la expresión "inquilino del infierno"… por alguna razón olvidó pagar el alquiler durante su época en el Everton e incluso decidió construir una discoteca dentro de mi casa sin permiso. ¡Esto es increíble!

Aun así, siempre me he sentido orgulloso de ser dueño de esta casa... está en un lugar privilegiado, lleno de recuerdos, risas y un poco de caos. La única razón por la que la vendo ahora es por esa hipoteca de tasa ajustable de solo intereses que me convencieron de aceptar cuando no tenía ni idea de bienes raíces. ¡Una lección aprendida a las malas!

Quien quiera que se quede con esta casa la próxima vez… espero que le traiga tanta alegría (y quizás menos sorpresas) como a mí.