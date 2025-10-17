Bermúdez: "Con Mapi empezamos de cero y Jenni viene con mucha ilusión"

La seleccionadora femenina de fútbol ofreció su primera rueda de prensa en el cargo, tras confirmar el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León. La madrileña comenzó hablando de ese regreso: "Con Jenni tuvimos una primera reunión y puedo decir que viene con ilusión y nos puede aportar en diferentes perfiles y roles dentro y fuera del campo. Estamos contentos de tenerla. En el caso de Mapi tiene mucha experiencia y la Federación lleva mucho tiempo trabajando para que vuelva. Desde la normalidad y naturalidad hemos podido hablar con ella y se han dado las circunstancias para que regrese".

Contactos con Mapi y Jenni

Preguntada por el acercamiento a Mapi para que regresase al grupo, cosa que no hacía desde 2022, la seleccionadora comentó que "con Mapi empezamos de cero y no quiero entrar en lo que pasó antes. No me toca eso. Lo importante es que están las dos en la lista".

También confirmó que había mantenido una reunión con Jenni, en la que "me presenté como seleccionadora en esa reunión. Los matices dan un poco igual. Yo no voy a descubrir a Jenni, tiene talento puede jugar en punta o en zonas interiores. Lo importante es que vengan felices y lo están por entrar en la lista. El rendimiento de ambas es bueno y en eso nos basamos para llamarlas".

Ausencia de las madridistas de Athenea y Alba

Posteriormente habló de las sorprendentes ausencias de dos madridistas, Athenea del Castilla y Alba Redondo: "Es una lista dinámica y creo que Athenea y Alba son fundamentales en esta selección, pero hemos elegido otros perfiles. Pero evidentemente contamos con ellas. Lo bueno de las 23 es que nos dan mucha versatilidad y nos va a ayudar mucho".

Bermúdez se acordó de Patri Guijarro, que se acaba de lesionar, "una baja que nos condiciona porque Patri es la mejor 6 del mundo". La seleccionadora comentó que pese a haber sido compañera de algunas de las jugadoras que dirigirá "la relación es profesional y no está reñido el haber sido compañeras. Vamos a exigir lo máximo a las jugadoras porque jugamos partidos muy duros con una selección muy importante que está tercera en el ránking".

Suscríbete para seguir leyendo