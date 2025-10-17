Guardiola habla sobre su retirada

Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol después de un paso triunfal por el Barça, fortelecer la condición de campeón del Bayern de Múnich y convertirse en el técnico más laureado del Manchester City. Tan grande es su legado que parece impensable verle fuera de los terrenos de juego, hasta el punto de que Pep ni se plantea la posibilidad de apartarse de los banquillos. Cuestionado sobre ello, comentó que aún le queda cuerda, aunque puso en órbita el año en el que empezará a pensar en su retirada: 2035.

"Pueda que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello", expresó este viernes el técnico, que tiene contrato hasta el término de la temporada 2026-2027. "Hemos cambiado mucho en el último año más o menos y, aun así, la energía del cuerpo técnico y de los jugadores nuevos sigue ahí. En Barcelona y Bayern Múnich, si tenía un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no he tenido ese problema", añadió Pep Guardiola en rueda de prensa.

La idea de Guardiola

"Ahora mismo, aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo. Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre y decir que vamos a ganar esto o lo otro. Veo que estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejor. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí", dijo mientras reconoció que su objetivo es seguir peleando por hacer del Manchester City un club exitoso.