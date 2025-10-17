LaLiga censura la protesta de los jugadores por el partido de Miami

El centro de la polémica vuelve a estar una vez más sobre Javier Tebas y LaLiga. Durante esta jornada 9, los jugadores de Primera División habían anunciado a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que iban a realizar un paro de unos 20 segundos al inicio de los partidos para protestar por la disputa del Villarreal CF - FC Barcelona del próximo mes de diciembre en Miami. En ese comunicado los capitanes de los 20 equipos de LaLiga EA Sports han anunciado que en el inicio de cada encuentrolos futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la "falta de transparencia, diálogo y coherencia" de la patronal presidida por Tebas. Una decisión histórica en el fútbol español.

El primer partido de la jornada en Primera División ha sido el Real Oviedo - RCD Espanyol en el Carlos Tartiere este viernes. Los 22 jugadores iniciales de carbayones y pericos han llevado a cabo la protesta y se han parado al inicio del encuentro, eso sí, tan solo durante unos quince segundos aproximadamente. A su vez el público del estadio oviedista se ha levantado de sus asientos y ha aplaudido al unísono la decisión de los jugadores de uno y otro equipo.

Aprovechando el momento de la protesta, la señal televisiva que realiza la propia Liga ha puesto un plano cenital del Carlos Tartiere desde el exterior, evitando que se viera lo que estaba sucediendo sobre el verde y silenciando la protesta pacífica y justificada de los futbolistas. Una imagen para la historia que no tuvo imagen.

Una imagen del duelo entre el Oviedo y el Espanyol / LALIGA

El partido de Miami ni mucho menos está claro, al menos, así lo cree el presidente de la AFE, David Aganzo. "No tengo garantizado que el partido se vaya a jugar ahí. Tenemos que exigir la información, somos nosotros los que jugamos. Hay que proteger a los jugadores", aseguró este miércoles, antes de la reunión con el resto de los capitantes de Primera División.

La 'censura' de LaLiga es habitual en las retransmisiones de partidos

Es habitual que la producción de LaLiga evite emitir imágenes con contenido político o que la patronal considere que perjudica al producto. Hace unas semanas la polémica estuvo en San Mamés cuando LaLiga decidió evitar emitir el homenaje a once refugiados palestinos residentes en el País Vasco y a representantes de la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas dedicada a ayudar refugiados en el mundo). En esa ocasión LaLiga volvió a tapar lo que sucede realmente en los estadios españoles con imágenes del exterior de San Mamés que no venían a cuento.

Sin embargo cuando arrancó la invasión de Rusia en Ucrania, en aquel momento Tebas y LaLiga sí consideraron que durante numerosas jornadas hubiera una bandera de Ucrania debajo del marcador en señal de apoyo. Algo que ni se ha visto con Palestina ni se verá. A menos que sea una causa que a Tebas le interese.