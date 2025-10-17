La Liga tiene 4 de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo
Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham y Lamine Yamal son los cuatro jugadores que forman la lista
Forbes, revista de negocios, ha publicado una lista con los diez futbolistas mejor pagados de 2025. Para contabilizar el dinero ingresado por los futbolistas han tenido en cuenta los salarios base, bonificaciones y acuerdos de derechos de imagen con clubes. La Liga es la competición que más jugadores (4) tiene entre los diez primeros.
Jugadores de La Liga
Kylian Mbappé es el futbolista de la liga española que más ha ingresado en 2025, 89 millones de euros según Forbes. El francés es el máximo líder del Real Madrid y su salario está acorde a su importancia en el equipo. Le sigue Vinicius Jr en la lista y, aunque su salario en el conjunto madridista es similar, los patrocinios hacen que exista una diferencia de 30 millones. Jude Bellingham es el tercer madridista de la lista, el inglés ha ingresado esta temporada 38 millones de euros. El top-10 lo cierra la estrella del FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal. El extremo solo tiene 18 años, pero su explosión le ha situado en como uno de los referentes para los patrocinadores.
Top 10
1. Cristiano Ronaldo: 239 millones de euros
2. Lionel Messi: 111 millones de euros
3. Karim Benzema: 89 millones de euros
4. Kylian Mbappé: 81 millones de euros
5. Erling Haaland: 68 millones de euros
6. Vinicius Jr: 51 millones de euros
7. Mohamed Salah: 47 millones de euros
8. Sadio Mané: 46 millones de euros
9. Jude Bellingham: 38 millones de euros
10. Lamine Yamal: 37 millones de euros
- Dimitrievski se pasa de frenada y Macedonia del Norte se complica el Mundial
- Kim Ángel escala en el Olympia 2025 y cumple con creces su objetivo
- El informe de los fichajes del Valencia: Un mercado insuficiente
- Baja en la primera plantilla del Valencia Basket
- Puerta cerrada para el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas