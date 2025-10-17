La Liga tiene 4 de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo

Forbes, revista de negocios, ha publicado una lista con los diez futbolistas mejor pagados de 2025. Para contabilizar el dinero ingresado por los futbolistas han tenido en cuenta los salarios base, bonificaciones y acuerdos de derechos de imagen con clubes. La Liga es la competición que más jugadores (4) tiene entre los diez primeros.

Jugadores de La Liga

Kylian Mbappé es el futbolista de la liga española que más ha ingresado en 2025, 89 millones de euros según Forbes. El francés es el máximo líder del Real Madrid y su salario está acorde a su importancia en el equipo. Le sigue Vinicius Jr en la lista y, aunque su salario en el conjunto madridista es similar, los patrocinios hacen que exista una diferencia de 30 millones. Jude Bellingham es el tercer madridista de la lista, el inglés ha ingresado esta temporada 38 millones de euros. El top-10 lo cierra la estrella del FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal. El extremo solo tiene 18 años, pero su explosión le ha situado en como uno de los referentes para los patrocinadores.

Mbappe, Vinicius y Bellingham en el entrenamiento del Real Madrid / Instagram

Top 10

1. Cristiano Ronaldo: 239 millones de euros

2. Lionel Messi: 111 millones de euros

3. Karim Benzema: 89 millones de euros

4. Kylian Mbappé: 81 millones de euros

5. Erling Haaland: 68 millones de euros

6. Vinicius Jr: 51 millones de euros

7. Mohamed Salah: 47 millones de euros

8. Sadio Mané: 46 millones de euros

9. Jude Bellingham: 38 millones de euros

10. Lamine Yamal: 37 millones de euros