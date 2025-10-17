La 'era Bermúdez' comienza con sorpresas

"Comenzamos de cero". Esas fueron de las palabras que pronunció Sonia Bermúdez el día de su presentación. Dicho y hecho. Este viernes la seleccionadora de Vallecas ha dado a conocer las 23 futbolistas que van a representar a España en las semifinales de la Nations League frente a Suecia. Entre ellas, dos caras conocidas y olvidadas en los últimos tiempos: Jenni Hermoso y Mapi León. Lo que fue una declaración de intenciones en su acto de bienvenida, ahora es una realidad.

Sonia Bermúdez contará con dos leyendas de la selección en su exigente debut ante Suecia. La Rosaleda será el escenario que acoja el primer cara a cara, el próximo viernes 24 de octubre a las 20:00 horas. Cuatro días después, el martes 28, La Roja disputará la vuelta de la semifinal en tierras suecas.

Fin al 'destierro' de Jenni

El 20 de agosto de 2023 permanecerá siempre en el recuerdo de Jenni. Fue el día que España tocó el cielo. Pero también el día que supuso un antes y un después en La Roja. A raíz de todo el escándalo por el Caso Rubiales, la relación de la delantera con la selección se encrudeció. La de Carabanchel no estuvo en la primera convocatoria de Montse Tomé, quien creyó que “era la mejor forma de protegerla” del foco mediático —en la Audiencia Nacional afirmó que no la convocó por motivos deportivos—. Sí que estuvo en los Juegos Olímpicos de París, en los que La Roja se quedó sin medalla , y después desapareció unos meses de la esfera nacional.

Su último partido con España fue el 25 de octubre de 2024, un amistoso frente a Canadá que se saldó con empate (1-1). Comenzó desde el banquillo y solo jugó 20 minutos. A partir de entonces, no volvió a lucir la camiseta del combinado español. “La puerta no está cerrada a nadie”, aseguraba Tomé en rueda de prensa. Pero nada, el teléfono nunca volvió a sonar. Hasta ahora.

La jugadora madrileña, a sus 35 años, está cuajando una gran temporada con el Tigres. Ha sido nombrada como la mejor jugadora del mes de septiembre de la Liga MX Femenil. Además, suma trece goles en quince partidos —titular en todos ellos—, lo que la convierten en la máxima goleadora de la competición. Motivos más que suficientes para Sonia Bermúdez, que ha traído de vuelta a la máxima goleadora de la historia de España (57 goles).

Jenni Hermoso en su último partido con España / Europa Press

Mapi León, un regreso inesperado

El otro nombre propio de la convocatoria es el de Mapi León. Después de la Eurocopa 2022 —competición donde disputó todos los partidos y era una de las fijas en el eje de la zaga—, la central aragonesa fue una de Las 15 que decidió dar un paso al lado para pedir mejoras a la Federación. No cambió su opinión a las puertas del Mundial y tampoco lo hizo en la Cumbre de Oliva, ya con Montse Tomé como seleccionadora. No era el momento. Así lo consideraron tanto la aragonesa como Patri Guijarro y abandonaron la convocatoria. Eso sí, reconocieron que se estaban produciendo cambios y que apoyaban a sus compañeras.

De eso han pasado dos años, tres desde la última vez que Mapi vistió la camiseta de España. Ha llovido mucho desde entonces... Pero Sonia Bermúdez afirma que la central está "ilusionada de poder volver a vestir la camiseta".