Ter Stegen apunta a su salida del Barça

La portería del Barça es centro de debate desde que Joan García aterrizó a la meta del club azulgrana. El buen rendimiento de Wojciech Szczęsny en su primera temporada, premiada con una renovación hasta 2027 después de salir del retiro para cubrir la lesión de larga duración de Ter Stegen (rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha), no fue un impedimento para que el combinado culé se lanzase a por una de las revelaciones de la campaña 24/25.

Joan Garcia, en el partit contra l’Oviedo de dijous. | DANI BARBEITO / DANI BARBEITO

Ambas situaciones provocaron que el alemán fuese relegado a la posición de tercer portero, pero Ter Stegen no solo no aceptó su nueva condición, sino que, en medio de una nueva lesión, esta vez en la espalda, se negó a firmar un parte médico, constatando que su tiempo de baja era de cuatro meses, para dejarlo en tres y no liberar su ficha, en una operación clave para inscribir a Joan García. El club, incluso, le retiró el brazalete de capitán.

El 'culebrón' no ha acabado

Sin embargo, el episodio quedó resuelto y zanjado, con el portero alemán cediendo y adaptándose a las necesidades del Barça. Pese a ello, el club sigue buscándole salida y, tras negarse a salir traspasado en verano, Ter Stegen empieza a aceptar un futuro lejos de la portería del Camp Nou. Sobre todo, al haber un Mundial en el horizonte. 2026 es año de campeonato del mundo y el guardameta quiere estar con Alemania a toda costa.

Según informó 'Sky Alemania', Ter Stegen ve con buenos ojos salir en enero, ya sea en calidad de cedido o mediante un traspaso. Con el alta médica prevista para diciembre, el portero estaría en condiciones de competir por ser uno de los elegidos por Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, quien considera que el jugador del Barça es su portero titular.

Condenados a entenderse

Es más, tal y como apunta el medio en cuestión, tanto el entrenador como la Federación alemana están apretando para que, como mínimo, salga cedido. En el Barça tiene contrato hasta 2028 y lo que suceda a partir del próximo verano será otra película diferente. No obstante, tras el culebrón del pasado, todo apunta a que se volverá a vivir otro ‘culebrón’ con Ter Stegen involucrado.