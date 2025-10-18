El acta de Manzano perdona a Hansi Flick

Hansi Flick, pese a que se perderá El Clásico por sanción tras su expulsión por doble amarilla, ha salido más airoso de lo que han mostrado sus gestos esta tarde en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Lo más seguro es que el entrenador únicamente haga frente a un partido de penalización por doble amarilla, dado que el acta no ha recogido lo que ha pasado después.

El FC Barcelona ha retomado el liderato de LaLiga EA Sports tras la victoria 'in-extremis' por 2-1 ante el Girona FC. El conjunto azulgrana era consciente de la importancia de afrontar con buenas sensaciones la semana del Clásico y, aunque le ha costado más de la cuenta, ha conseguido cumplir sus propósitos. Un gol en el descuento de Ronald Araújo ha decantado el partido a favor del equipo blaugrana, deshaciendo el empate a uno que lucía el marcador hasta ese momento.

Pero poco antes de la euforia local, la realidad es que ha sido un partido tenso para el conjunto catalán. El Girona ha dispuesto de ocasiones suficientes para poder, incluso, haber salido victorioso de Montjuïc. Fruto de la tensión del momento, Hansi Flick ha sido expulsado por doble amarilla debido a las intensas protestas que el alemán ha realizado al conocer el tiempo de descuento.

Cuatro minutos no le han parecido suficientes y sus gestos no solo le han costado una amarilla, sino dos. Jesús Gil ha expulsado a Hansi Flick, lo que le impedirá estar en el banquillo en el duelo frente al Real Madrid el próximo domingo 26 de octubre.

Una sanción que podría haber sido mayor

El entrenador del FC Barcelona aún puede decir que ha salido airoso esta tarde del Lluís Companys. Y es que, tras su expulsión, el técnico alemán no solo no se ha dirigio a los vestuarios, sino que, para más inri, ha celebrado el gol de Araújo sobre la zona técnica y con dos cortes de mangas para el colegiado.

Pero, para fortuna blaugrana, estos hechos no han sido recogidos por el acta de Gil Manzano, que tan solo ha incluido la expulsión por doble amarilla, haciendo la vista gorda con lo acontecido de manera posterior. Debido a ello, lo más seguro es que el técnico únicamente haga frente a un partido de sanción.