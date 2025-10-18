Villarreal 2-2 Real Betis
Antony rescata al Betis ante el Villarreal con dos goles que valen un punto
EFE
Vila-real
Dos goles del delantero brasileño Antony, el último de ellos en el tiempo añadido, permitieron al Real Betis rescatar un punto (2-2) en su visita a un Villarreal que llegó a dominar el marcador con dos goles de ventaja a 25 minutos para el final.
El empate final hizo justicia al juego desplegado por el conjunto bético, que se apoderó de la posesión, ante un rival que mostró una gran efectividad en ataque y que, pese al mal sabor final del resultado, logra salvar la tercera plaza.
