Hansi Flick ignora la roja de Gil Manzano y le dedica un doble corte de mangas

La última del duopolio Madrid-Barça, Barça-Madrid... El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha ignorado la tarjeta roja que le enseñó Jesús Gil Manzano, en los últimos minutos del partido en Montjuïc frente al Girona (2-1), y ha salido al césped para festejar el tanto final de Ronald Araújo haciendo un doble corte de mangas. Un gesto ofensivo contra el colegiado que debería ampliar su sanción más allá del Clásico de la jornada 10, en el que no podrá sentarse en el banquillo en Madrid.

El entrenador alemán del Barcelona tendrá que ver el encuentro frente al Real Madrid desde el palco del Santiago Bernabéu después de la expulsión que ha sufrido este sábado en el derbi con el Girona de la jornada 9. Flick vio la roja por protestar el hecho de que Gil Manzano solo extendiera el añadido hasta el minuto 94.

Cuatro minutos que encendieron al entrenador alemán

Cuatro minutos no le parecieron suficientes al técnico culer. Indignado no paró de protestar hasta que le costó la cartulina roja. Poco después, pese a estar expulsado, las cámaras lo captaron dentro del césped, celebrando el gol 'in extremis' de Araújo, y además realizando un doble corte de mangas para el colegiado, con rabia y como repuesta a la decisión que había tomado anteriormente.

Una reacción, la del alemán, que podría aumentar el número de partidos que tenga que perderse por sanción.