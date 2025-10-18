Javi Poves defiende a Marcos Llorente

Marcos Llorente es un rara avis en la selección, no solo por su polivalencia, que ha permitido a Diego Pablo Simeone alinearle en todas las posiciones de campo, desde central a 9 pasando por lateral o mediocentro. Sin embargo, el madrileño está despertando la curiosidad en la concentración por sus peculiares hábitos.

El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, siempre presume en sus redes sociales de su estilo de vida y hábitos de salud. Sigue a rajatabla la dieta paleo, que consiste en comer como nuestros ancestros y que ya explicamos en este artículo que no tiene evidencia científica, pero ahora el jugador ha asegurado en una entrevista con COPE que utiliza gafas de sol con cristales amarillos para filtrar el "exceso de luz azul" de los ordenadores o el móvil.

El futbolista, víctima de las críticas, salió a defender su teoría: “Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían. Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí”, dijo.

La opinión de Poves

Pese a que muchos lo traten de loco, Javi Poves, otro personaje que crea tendencia por sus declaraciones controvertidas, aseguró en El Partidazo de la Cadena COPE que "al final, la verdad se abre camino", debido a que sigue defendiendo que "la verdad es disruptiva". Sobre los aviones y la fumigación, Poves no tuvo dudas en decir: "Quien no vea eso, la verdad es que desde aquí le digo a Llorente que siga con esa valentía y que no sea solamente él el que sale, porque sé que en el vestuario del Atlético de Madrid hay muchos más".