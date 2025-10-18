Nuevo varapalo para Xabi Alonso
El entrenador del Real Madrid suma un nuevo problema físico en su plantilla
La enfermería sigue haciendo estragos en el Real Madrid. Rüdiger, Mendy, Trent Alexander-Arnold, Carvajal y Huijsen son bajas para Xabi Alonso y, a pesar de que esté teniendo un gran inicio de temporada, a la nómina de ausencias se le suma una más de cara a la cita contra el Getafe.
Dani Ceballos, futbolista de gran utilidad para el técnico madridista, cae lesionado tras no entrenarse a lo largo de la semana con sus compañeros después de sufrir un problema físico en un partido amistoso contra el Real Madrid Castilla, no especificado por el club blanco, por lo que está descartado para el duelo ante el Getafe.
El centrocampista andaluz dejó un enigmático mensaje en redes sociales que dejó entrever problemas a nivel físico. “Vienen días mejores, mantente positivo”. Ahora su objetivo es estar disponible para El Clásico de la semana que viene.
La opinión de Xabi Alonso
Xabi Alonso, por su parte, aseguró en rueda de prensa que “tiene que ser cauteloso por su nueva lesión. Mañana no estará ante el Getafe. Yo tenía muy claro lo que nos podía ofrecer con sus distintas características”. Sin embargo, nuevo palo para Xabi Alonso, que está en un equipo mermado a nivel físico.
