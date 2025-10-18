Postecoglou es despedido del Nottingham Forest después de 39 días en el cargo

Corría el minuto 66' de partido en el City Ground Stadium de Nottingham, con el marcador favorable al Chelsea (0-2), cuando la realización de la Premier League ha mostrado una imagen reveladora: los asientos de los dirigentes del equipo local estaban vacíos. Evangelos Marinakis había abandonado su asiento en el palco, haciendo sonar las alarmas entre la afición local, que ya comenzaba a temerse lo peor.

Apenas veinte minutos después de que el colegiado decretase el final del encuentro y la derrota de los 'Tricky Trees' ante el Chelsea de Enzo Maresca, con un resultado final de 0-3, un comunicado del club ha confirmado los peores presagios: Ange Postecoglou había sido destituido "con efecto inmediato" como técnico del Nottingham Forest.

El dueño del club, Evangelos Marinakis, no solo ha dejado el palco vacío en mitad del encuentro, sino que también ha 'dejado plantados' a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al choque, ya que los periodistas estaban a la espera del técnico australiano en la sala de prensa cuando se han enterado de que este había sido destituido.

Las formas no sorprenden

Ocho partidos le han bastado a Evangelos Marinakis para destituir al ex del Tottenham Hotspur, con el que se coronó como campeón de la Europa League la pasada campaña, consiguiendo así el primer título europeo de la historia del equipo londinense. Pero la realidad es que a los aficionados del club y a los seguidores de la máxima categoría del fútbol inglés ya no les sorprende la impaciencia y las formas del empresario griego.

Imagen del palco vacío durante el Nottingham-Chelsea / X (@Samuel82989309)

La temporada pasada, cuando Nuno Espírito Santo aún estaba al frente del banquillo de los 'Tricky Trees', Marinakis volvió a protagonizar una polémica. Tras el empate ante el Leicester en el City Ground (2-2), el propietario del club bajó al césped a recriminarle al entrenador portugués el resultado del equipo, una imagen más que reveladora.

Pese a que, finalmente, la temporada culminó con el equipo en puestos europeos, la tensión entre el técnico y el griego era un secreto a voces. Nada más comenzar la presente campaña, el dueño del club aprovechó la primera derrota del año, que llegó en la segunda jornada de la Premier League, para destituir la ex del Valencia CF.

39 días en el cargo

El despido de Ange Postecoglou 39 días después de su llegada ha batido un récord en la Premier League. Su destitución se ha convertido en la segunda más precoz de un entrenador en la historia de la competición inglesa, la primera si se tiene en cuenta que se ha producido durante la temporada y no al final de esta. Este dato se agravia teniendo en cuenta que durante este periodo en el que el autraliano ha estado al frente del Nottingham Forest ha habido dos parones de selecciones de por medio.

En ocho partidos en el banquillo 'red' entre Premier League, Europa League y Carabao Cup, el ex del Tottenham ha sumado dos empates y seis derrotas. Han sido los malos resultados los que, según el club, le han costado el puesto al australiano.