Drenthe, exjugador del Real Madrid, sufre un derrame cerebral

El exjugador del Real Madrid y del Feyenoord Drenthe ha sido ingresado este domingo en el hospital tras sufrir un derrame cerebral. El FC De Rebellen, club no profesional del que forma parte el futbolista, ha informado en Instagram que el exfutbolista había sufrió el derrame cerebral el viernes y que se encuentra estable dentro de la gravedad.

Comunicado del club

"El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un ataque cerebral. Drenthe está siendo atendido bien y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una recuperación sin problemas. La familia de Royston pide paz y privacidad durante este período, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación".