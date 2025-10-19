Drenthe, exjugador del Real Madrid, sufre un derrame cerebral
El neerlandés lleva ingresado desde el viernes en un hospital de Paises Bajos
El exjugador del Real Madrid y del Feyenoord Drenthe ha sido ingresado este domingo en el hospital tras sufrir un derrame cerebral. El FC De Rebellen, club no profesional del que forma parte el futbolista, ha informado en Instagram que el exfutbolista había sufrió el derrame cerebral el viernes y que se encuentra estable dentro de la gravedad.
Comunicado del club
"El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un ataque cerebral. Drenthe está siendo atendido bien y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una recuperación sin problemas. La familia de Royston pide paz y privacidad durante este período, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carlos Corberán confirma cuatro bajas
- Hiopos Lleida - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo y en directo
- LaLiga regresa apretando al Valencia CF
- La plantilla se exige un paso adelante: 'Que se note que hay un cambio
- Los chispazos de Alina Iagupova salvan a Valencia Basket ante Cadi La Seu
- Cortes de tráfico y recorrido para la carrera València Contra el Càncer
- La 'canallada' de la última visita a Mendizorroza
- Cristhian Mosquera y su hermano Yulian son increíblemente casi iguales