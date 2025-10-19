La Ley Wenger "tiene muchas opciones" de aprobarse desde el Mundial 2026

El fútbol se acerca a un cambio sustancial en su reglamentación: la nueva norma del fuera de juego, conocida como la 'Ley Wenger' porque fue el legendario técnico del Arsenal quien la ideó y propuso. Hace tiempo que la FIFA tiene encima de la mesa la propuesta del francés que dirigió a los 'gunners' entre 1996 y 2017. Sin embargo, ahora, según ha revelado en la cadena SER el exárbitro español Iturralde González esta tiene "muchas opciones" de prosperar y convertirse en una innovación que dará que hablar constantemente.

En el programa 'Carrusel Deportivo', Iturralde recordó en qué consiste la 'Ley Wenger': "Solo hay fuera de juego cuando exista espacio entre ambos jugadores, el delantero y el penúltimo defensor. Si están solapados, aunque sea por un solo centímetro ya no es fuera de juego". Es decir, muchas de las acciones que hoy se señalan como fuera de juego no lo serían permitiendo una mayor cantidad de jugadas ofensivas y remates a gol de seguir sobre la misma base téctica defensiva de la actualidad.

La explicación de Iturralde González

"Para hacer una propuesta las federaciones deben hacerlas antes del 1 de octubre en la IFAB (International Football Association Board). Me dijeron las nuevas propuestas. Después de dos años en 'stand by' para su estudio, esta 'Ley Wenger' está nuevamente presentada con más estudio y más fuerza", prosiguió el excolegiado, que añadió: "Esta vez me han dado más fuerza y fundamento de que puede salir adelante. A finales de año, el comité de técnicos y expertos la estudiará. El jefe de esos 23 expertos es Wenger, quien la ha propuesto. Si supera ese momento, pasará al mitin anual y, si lo supera también, al mitin general, último fin de semana de febrero o primero de marzo. El 95% de las propuestas que pasan al mitin general se aprueban. Solo lo puede parar que hay un Mundial".

Únicamente, si todo el cuerpo del atacante está por delante del penúltimo defensor -no solo una mínima parte, como ahora- se cometería la infracción de fuera de juego. El Comité Técnico de la IFAB, presidido por Wenger, evaluará la propuesta. Si la misma avanza, pasará examen el 20 de enero en la reunión anual del organismo. Luego restaría el último filtro, el de la reunión general antes de poder ser aprobada en mayo. Entonces, entraría a formar parte del reglamento del fútbol para la temporada 2026/27. Por lo tanto, sería efectiva con toda vigencia desde el 1 de julio, con el aliciente añadido de que en años de grandes competiciones estas innovaciones se adelantan desde mediados de junio aprovechando dichas citas: Mundiales, Eurocopas...

Así, que aparte de la novedad del número de participantes en la FIFA World Cup de México, Estados unidos y Canadá, donde habrá 48 selecciones, esta podría venir con otro cambio sustancial como el del fuera de juego, una de las reglas que más controversia ha generado en el mundo del balompié durante décadas.

La 'Ley Wenger' podría generar variaciones en el número de goles en los partidos, modificaciones en la línea defensiva que derivasen en lo contrario. Pasadores, atacantes, defensores y porteros deberían adaptar la preparación de las jugadas. Por ejemplo, en el caso de los guardametas, prestar una mayor atención y control al juego lejos de portería. Sería una decisión muy importante... ¿la terminará adoptando finalmente la International Board?