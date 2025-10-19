De segunda división española a pichichi de la Ligue 1

Joaquín Panichelli fue la temporada pasada el jugador revelación de la segunda división española. El delantero cedido por el Deportivo Alavés jugó en el Mirandés, también equipo revelación. Tras marcar 21 goles, los equipos interesados en él fueron aumentando y acabó fichando por el Racing de Estrasburgo por 16,5 millones de euros. En cuestión de dos meses, ya es uno de los jugadores con mejor rendimiento de Francia.

Rendimiento inmediato

Desde su llegada al conjunto francés ha dado rendimiento inmediato. En los ocho encuentros que ha disputado ha marcado siete goles, situándose como el máximo goleador de la Ligue 1 por encima de futbolistas como Dembélé, Greenwood o Ansu Fati. El argentino es la estrella del equipo y una de las principales razones de porque el Estrasburgo está tan bien situado en la tabla. El viernes Panichelli hizo dos goles fundamentales para lograr un empate ante el PSG. "Es un orgullo y algo muy lindo convertir goles en una liga tan competitiva, con tantos buenos jugadores y para mí es muy importante poder ayudar a mi equipo con goles", comentó al término del 3-3 ante el PSG en el Parque de los Príncipes.

Joaquín Panichelli en el Mirandés / EFE

Una liga disputada

El Racing de Estrasburgo se encuentra tercero con 16 puntos, detrás del Marsella con 18 y el PSG con 17. El conjunto dirigido por Luis Enrique domina la competición doméstica y rara vez un equipo le compite, aunque está temporada puede ser una de las más disputadas de los últimos años.