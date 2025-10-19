Polémica en el Coliseum: expulsión de Nyom y burla de Vinícius a Bordalás en Getafe–Madrid

Vinícius vuelve a las andadas. El brasileño ha empezado una nueva temporada y sigue sin resetear, dejando huella en cada campo en el que juega ya sea en LaLiga o en la Champions League. Esta vez el futbolista del Real Madrid ha tenido sus más y sus menos con José Bordalás, parte del banquillo del Getafe en el Coliseum y también con algunos rivales como Juan Iglesias.

Vinícius ha estado en el foco durante todo el partido. La grada del Coliseum le recordó en más de una ocasión su fiasco en el Balón de Oro con el ya clásico cántico de "Vinícius Balón de Playa". De nuevo quedó demostrado el poco aguante y el mal talante de Vinícius sobre el terreno de juego como ya ocurriera recientemente en el Ciutat de València contra el Levante UD sin ir más lejos y su desprecio lamentable a Elgezabal.

Sin embargo la polémica se desató ya bien entrada la segunda mitad con la roja directa a Nyom. El jugador del Getafe tan solo duró 39 segundos en el campo. Nyom fue expulsado en su primera acción en el partido cuando tuvo un encontronazo con Vinícius en el que parece que Nyom saca el brazo más de lo debido e impacta en la cara de Vinícius. Acto seguido el brasileño se lleva las manos al rostro, pero en la imagen se puede ver que el impacto es con la pierna a la altura de la espinilla de Vinícius, minimizando en ese caso la acción de agresión a falta.

Mientras el VAR revisaba la acción de Nyom sobre Vinícius, la temperatura subió en la banda. Bordalás protestó a Munuera Montero la decisión de la roja directa a lo que Vinícius, que pasaba por allí 'casualmente', se burló de Bordalás tal y como reveló el técnico más tarde: “No tiene que venir a provocar y a decirme. El cambio, muy bien, el cambio”.

“El cuarto que le ha dicho roja directa. Le pone la pierna y Vinícius se toca la cara, simulando una agresión… para mí no es roja, como mucho amarilla”, ha afirmado José Bordalás en Movistar después del partido contra el Real Madrid.

No es la primera ni la última acción reprochable que hace Vinícius, que ya ha mandado a Segunda División a varios estadios de Primera División: Mestalla, Montilivi, Son Moix y Tartiere. Además Vinícius, que es reinicidente, acumula líos con casi todos los equipos de España y múltiples rivales a los que se ha enfrentado. Parece que la barra libre del brasileño continúa, completamente desquiciado desde que se quedara sin el Balón de Oro el curso pasada.