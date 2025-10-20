Julen Guerrero ficha por el Benfica

Julen Guerrero fue uno de los primeros grandes ídolos modernos de la historia del Athletic Club. Un paso lateral, decidió pronto dar el salto a los banquillos en etapas formativas, quizá para encauzar a jóvenes talentos a tiempo de tener una gran carrera profesional. Ahora, quien fuera talentoso centrocampista, se suma a la candidatura Benfica Vencerá como Director de Formación, en las elecciones que se celebrarán el sábado 25 de octubre. Referente del fútbol español, tanto por su carrera deportiva en el Athletic Club como por su recorrido exitoso en las categorías inferiores de la selección española sub-15, sub-16 y sub-17, Guerrero ha aceptado unirse al proyecto de João Diogo Manteigas, que se postula entre los favoritos a alcanzar la presidencia.

Guerrero pretende alinear metodología, exigencia y oportunidad, para que cada jugador crezca sabiendo cuál es su siguiente paso, qué se espera de él y cómo puede ganarse un lugar en el primer equipo. Él mismo es uno de los mayores ejemplos de lo que es el amor a unos colores, como One Club Man rojiblanco, y del recorrido del fútbol base hasta la élite europea.

Con un equipo de trabajo ya formado, compuesto por profesionales en el ámbito deportivo, clínico y científico, Guerrero cuenta con un modelo real que ya ha dado éxitos al más alto nivel, con una uniformidad metodológica y una línea de trabajo clara y compartida como la que ya experimentó en el Athletic y la selección española.

Guerrero, para dar un impulso a la cantera portuguesa

Más allá de cambios drásticos en la estructura actual del club lisboeta, Guerrero impulsará una evolución estructural en tres pasos: primero, un staff reforzado con especialistas en análisis, desarrollo individual y rendimiento integral. En segundo lugar, asegurando una comunicación fluida entre todas las áreas: entrenadores, analistas, preparadores físicos y dirección técnica que funcionen como un solo sistema. Y tercero, un departamento de rendimiento que establezca un sistema de evaluación continua con revisiones periódicas de todos los jugadores y profesionales de la estructura de la formación del Benfica.

Guerrero espera poder sumarse al proyecto de uno de los grandes clubes de Europa con un proyecto sólido, moderno y con identidad. Dirigir la cantera del Benfica sería una gran oportunidad de unir su experiencia con la tradición y ambición de un club que siempre ha creído en el poder de su base.