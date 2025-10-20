Fútbol
Primera RFEF: El Hércules 'coge aire' y el Eldense se asoma al abismo
Te contamos lo más importante, desde crónicas hasta los resultados, en la Primera RFEF de los equipos valencianos
Ismael Bocanegra
Hércules 2 - Villarreal B 1: Soldevila, júbilo y terror
El Hércules y el Villarreal B se medían en el José Rico Pérez en una lucha por alejarse de los tan temidos puestos de descenso. El filial 'groguet' comenzó de mejor manera, aunque fueron de más a menos ante un rival que fue mejor. De hecho, un 'zurdazo' desde fuera del área de Alassane Diatta supuso el 1-0.
Sin embargo, Oriol Soldevila se puso la 'capa de superhéroe'. El catalán firmó el empate transcurrida la primera media hora de juego y a partir de ahí el equipo visitante dió otra cara. En la segunda mitad, los de Rubén Torrecilla dieron un paso adelante y en los últimos compases del encuentro fue nuevamente Soldevila el que firmaría la remontada alicantina.
A pesar de la victoria, parece que nada le sale bien al conjunto alicantino: Soldevila lesionado después de anotar un doblete. El único goleador del equipo hasta la fecha y pichichi con 2 goles se rompió 120 segundos después de vestirse de héroe. La lesión ocurrió tras un choque fortuito con Facundo Viveros que, desgraciadamente, perdió el equilibrio y cayendo encima de la pierna izquierda de Solde.
Europa 1 - Eldense 1: Buena cara pero insuficiente para la continuidad de Javi Cabello
El Eldense puso en aprietos al líder del grupo 2 en su casa. El conjunto escapulado dominó desde el principio del encuentro, aunque la eficacia a portería no estaba siendo la mejor. Los alicantinos se mantuvieron sólidos en defensa y dejaron el marcador en tablas. Tras pasar por vestuarios, Fidel adelantó a los visitantes aprovechando un rebote. Pese a esto, los barceloneses buscarían el empate con insistencia. Y lo consiguieron, concretamente desde el punto de penalti.
Tras este empate el Eldense se coloca 12º en la clasificación, a 3 puntos de los puestos de playoff. Sin embargo, los de Cabello no ha cosechado los mejores resultados: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en los últimos cinco partidos. Ante esto, el Hércules ha presentado un comunicado anunciado la destitución del técnico valenciano y el nombramiento de Claudio Barragán como técnico interino del 1.º equipo de manera provisional.
Otros resultados de 1ra RFEF
El Racing de Ferrol prolonga su buena racha
Así es, el Racing de Ferrol lleva cuatro jornadas sin perder: 2 empates y dos victorias consecutivas. Los de Pablo López hicieron un buen partido ante un Arenas que desperdició el encuentro 'tirándolo a la basura' en la primera parte. En apenas 20 minutos el encuentro ya estaba sentenciado con un doblete de Pascu.
Álvaro García lidera al Mérida y se acerca a la salvación
El 9 del Mérida AD hizo un partido estelar con un hat trick y se pone con 6 goles en 8 encuentros disputados. El Arenteiro luchó y no le perdió la cara al partido, llegando a colocarse con 2-1 a las puertas de empatar el encuentro. La alegría les duraría poco ya que Álvaro García se encargó de liquidar el enfrentamiento poco después.
