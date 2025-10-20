Primera RFEF: El Hércules 'coge aire' y el Eldense se asoma al abismo

Hércules 2 - Villarreal B 1: Soldevila, júbilo y terror

El Hércules y el Villarreal B se medían en el José Rico Pérez en una lucha por alejarse de los tan temidos puestos de descenso. El filial 'groguet' comenzó de mejor manera, aunque fueron de más a menos ante un rival que fue mejor. De hecho, un 'zurdazo' desde fuera del área de Alassane Diatta supuso el 1-0.

Sin embargo, Oriol Soldevila se puso la 'capa de superhéroe'. El catalán firmó el empate transcurrida la primera media hora de juego y a partir de ahí el equipo visitante dió otra cara. En la segunda mitad, los de Rubén Torrecilla dieron un paso adelante y en los últimos compases del encuentro fue nuevamente Soldevila el que firmaría la remontada alicantina.

A pesar de la victoria, parece que nada le sale bien al conjunto alicantino: Soldevila lesionado después de anotar un doblete. El único goleador del equipo hasta la fecha y pichichi con 2 goles se rompió 120 segundos después de vestirse de héroe. La lesión ocurrió tras un choque fortuito con Facundo Viveros que, desgraciadamente, perdió el equilibrio y cayendo encima de la pierna izquierda de Solde.

Europa 1 - Eldense 1: Buena cara pero insuficiente para la continuidad de Javi Cabello

El Eldense puso en aprietos al líder del grupo 2 en su casa. El conjunto escapulado dominó desde el principio del encuentro, aunque la eficacia a portería no estaba siendo la mejor. Los alicantinos se mantuvieron sólidos en defensa y dejaron el marcador en tablas. Tras pasar por vestuarios, Fidel adelantó a los visitantes aprovechando un rebote. Pese a esto, los barceloneses buscarían el empate con insistencia. Y lo consiguieron, concretamente desde el punto de penalti.

Tras este empate el Eldense se coloca 12º en la clasificación, a 3 puntos de los puestos de playoff. Sin embargo, los de Cabello no ha cosechado los mejores resultados: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en los últimos cinco partidos. Ante esto, el Hércules ha presentado un comunicado anunciado la destitución del técnico valenciano y el nombramiento de Claudio Barragán como técnico interino del 1.º equipo de manera provisional.

CE Europa y Eldense durante la jornada 8 de la Primera RFEF / RRSS Eldense

Otros resultados de 1ra RFEF

El Racing de Ferrol prolonga su buena racha

Así es, el Racing de Ferrol lleva cuatro jornadas sin perder: 2 empates y dos victorias consecutivas. Los de Pablo López hicieron un buen partido ante un Arenas que desperdició el encuentro 'tirándolo a la basura' en la primera parte. En apenas 20 minutos el encuentro ya estaba sentenciado con un doblete de Pascu.

Racing Club Ferrol vs Arenas / RRSS Racing Club Ferrol

Álvaro García lidera al Mérida y se acerca a la salvación

El 9 del Mérida AD hizo un partido estelar con un hat trick y se pone con 6 goles en 8 encuentros disputados. El Arenteiro luchó y no le perdió la cara al partido, llegando a colocarse con 2-1 a las puertas de empatar el encuentro. La alegría les duraría poco ya que Álvaro García se encargó de liquidar el enfrentamiento poco después.