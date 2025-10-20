El Zaragoza ficha a un técnico valenciano para salir del hoyo

El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje de Rubén Sellés como tercer entrenador de la temporada tras Gabi y Emilio Larraz. El club maño ha alcanzado un acuerdo para que el entrenador valenciano firme como nuestro nuevo entrenador para lo que resta de la presente campaña, con otra opcional.

Nacido en ValÉncia el 15 de junio de 1983, Sellés cuenta con una sólida y extensa formación, amplia experiencia internacional y un destacado recorrido en el fútbol inglés. A lo largo de su carrera, ha trabajado en las cannteras del Valencia y el Villarreal y en diferentes países —como Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega y Dinamarca— desarrollando diversas metodologías de entrenamiento. En 2022 tuvo la oportunidad de convertirse en primer entrenador del Southampton en la Premier League, donde en su debut logró una meritoria victoria en Stamford Bridge frente al Chelsea (0-1).

Posteriormente dirigió a equipos como Reading, Hull City y Sheffield United. En el Reading protagonizó una notable remontada, haciendo un destacado trabajo en la 2023-24 que le permitió firmar por el Hull City la campaña siguiente. Allí consiguió el hito de la permanencia en la Championship, en la 2024-25, después de llegar en diciembre con el equipo último y revertir la difícil situación que tenía el equipo tras 11 partidos consecutivos sin ganar.

Su estilo de juego

Rubén Sellés se distingue por su capacidad para gestionar grupos humanos, ofreciendo una atención individualizada a cada jugador en los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos. Su estilo de juego se define por la intensidad y la verticalidad, sustentadas en el orden, la presión alta y la energía colectiva.

"Desde el club damos la bienvenida a Rubén Sellés y a su cuerpo técnico, y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que afrontamos juntos. ¡Bienvenido, Rubén!", decía el comunicado.