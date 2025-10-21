Nuevo récord en la Champions: la expulsión más rápida de la historia
El Pafos ha hecho historia, aunque no de forma positiva para ellos
El Pafos ha hecho historia de nuevo en esta edición de la UEFA Champions League. El club chipriota se clasificaba este verano por primera vez a la máxima competición continental de clubes y ya sumó un empate de mérito frente al Olympiacos en Grecia. Ahora, ha vuelto a superar otro récord: la expulsión más rápida de la historia, superando a la de Oleksandr Kucher. El exjugador del Shakhtar Donetsk fue expulsado a los 3 minutos y 59 segundos en un encuentro frente al Bayern Múnich en 2015.
Nuevo récord negativo
Sin embargo, esa hazaña se ha superado una década más tarde. En el encuentro que medía al Pafos y al Kairat Almaty, un duelo clave entre dos equipos de la zona baja, y ambos debutantes en la categoría, el extremo Joao Correia levantó la pierna a la altura de la cabeza de Luis Mata de una forma muy peligrosa. El jugador del equipo azerí toco la pelota e, instantes después, recibió la patada de Correia, quien fue expulsado inmediatamente, cuando corría el minuto 3 de partido.
Un empate de mérito
A pesar de quedarse con un futbolista menos en el inicio de partido, el Pafos, entrenado por Juan Carlos Carcedo, ha conseguido sumar un empate en Azerbaiyán y obtener su segundo punto en la fase liga. Por su parte, el Kairat Almaty, con este empate ha conseguido sumar su primer punto de la temporada en Champions, aunque de forma agridulce. El equipo local ha dominado a través de la superioridad numérica, acumulando un 69% de posesión y 13 disparos, pero sin el premio del gol.
