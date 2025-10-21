La 'rajada' de Courtois contra Tebas: "No he visto nunca a un presidente de una liga hablar así"

La celebración del partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami ha constituido una de las grandes polémicas de los últimos años en el fútbol español, y Thibaut Courtois ha sido el último en sumarse. El guardameta del Real Madrid ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League frente a la Juventus y no ha esquivado ninguna controversia.

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois retira un objeto lanzado desde la grada, durante el partido de la pasada Liga contra el Atlético. / Ballesteros / EFE

Respecto al partido del próximo 20 de diciembre en Estados Unidos, el belga se mantuvo dentro del argumentario madridista, pero con un tono más crítico: "Adultera la competición. Se habla de NBA o NFL, pero en la NFL votaron todos los dueños de los equipos. En LaLiga lo meten ellos. Debemos jugar en casa y fuera, jugar fuera de casa en Liga es muy complicado. Jugar en Villarreal es difícil", ha argumentado el portero.

Muy crítico con Tebas

Los jugadores de LaLiga también han protestado contra el partido de Miami en los terrenos de juego. Lo han hecho no disputando los primeros 15 segundos de cada partido, sin embargo, dicha protesta no apareció en la retransmisión televisiva en el primer encuentro de la jornada: "No sé qué os sorprende porque lleva tiempo así, haciendo cosas así y contestando públicamente en redes. No he visto nunca a un presidente de una liga hablar así. Ocultarlo es censurar y manipular", ha criticado Courtois.

Sus palabras sobre Laporta y Vinicius

El ex del Chelsea también tuvo respuesta para Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona aseguró que hay una "mano blanca" en el arbitraje español. "Laporta dice eso porque lo tiene que decir por el caso Negreira. Los árbitros son humanos, pero yo no siento que nos hayan beneficiado en ningún momento, más bien lo contrario", ha dicho. Sin embargo, no todo iban a ser críticas, sino que también tuvo tiempo para defender a uno de sus compañeros, Vinicius Jr. Courtois ha asegurado que "no hizo nada malo" y que "se es muy injusto con él", aunque cuenta con enemigos en prácticamente todos los campos de España.