Las selecciones valencianas Sub-12 jugarán el Torneo 'Tornem!' con afectados por la dana

La selección valenciana Sub-12 masculina y femenina disputarán este domingo el Torneo 'Tornem!' ('¡Volvemos!'), organizado por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y la Agencia EFE, con futbolistas procedentes de localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Día y hora

El estadio Vicente Moreno de Massanassa albergará esta cita el 26 de octubre de 9:00 a 14:00 horas el torneo de fútbol 8 en el que también participarán los equipos Alevines del Levante, Valencia, Villarreal, Elche y Castellón para celebrar la vuelta del fútbol un año después del suceso.

Jugadores convocados

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha hecho pública la lista de jugadores y jugadoras convocados para disputar el torneo.

El seleccionador José Antonio Camacho ha citado a 16 jugadores, la mayoría procedentes de localidades afectadas por la dana, con presencia, por tanto, de jugadores del Balompié Alfafar, Cheste, E1 Paiporta, Atlético Sedaví, Inter San José Valencia, Fundació VCF, Valencia CF, Villarreal y Levante.

Jugadores convocados. / FFCV

La pasada semana, la Selección valenciana Sub-12 realizó una sesión de trabajo previa a la convocatoria definitiva.

Este entrenamiento se realizó en las instalaciones del Family Sport Center, en Beniparrell. La cancha de fútbol 7 indoor acogió esta preselección de jugadores que disfrutaron de una gran tarde de fútbol.

Por su parte, la seleccionadora Esther Romero ha citado a 16 jugadoras -todas ellas procedentes de localidades afectadas- de los equipos del Unió Benetússer Favara, Picassent, Cheste, Malilla, Paterna, Levante y Valencia.