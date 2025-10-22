Haaland, la pesadilla de los equipos españoles

El Villarreal se enfrentó ayer al Manchester City en el estadio de La Cerámica y para sorpresa de nadie, Haaland fue uno de los goleadores. El encuentro finalizó 0-2, reafirmando que, a pesar del gran nivel del submarino amarillo, el conjunto dirigido por Pep Guardiola es uno de los equipos más en forma de la competición. Los groguets hicieron un buen trabajo, pero sacar un resultado positivo con jugadores como Haaland delante es complicado.

Haaland ante equipos españoles

El citizen se ha enfrentado nueve veces a equipos españoles en Liga de Campeones y son ya nueve los tantos marcados. El Sevilla ha sido su mayor víctima. En tres partidos Haaland ha marcado seis goles. Cuatro en octavos de final con el Dortmund y dos en fase de grupos con el Manchester City. El Real Madrid también ha sufrido con el noruego, aunque es el equipo que mejor ha sabido resistir. En cinco ocasiones se ha medido el delantero al conjunto blanco, marcando dos goles en un mismo partido. Fue la pasada temporada en dieciseisavos de final, eliminatoria que acabarían superando los 'merengues'.

Courtois y Haaland en un Real Madrid- Manchester City / EFE

El Villarreal ha sido el último equipo superado por Haaland. Savinho puso un centro medido al noruego a dentro del área y no perdonó. El citizen podrá tener más limitaciones fuera del área, pero dentro de ella es 'invencible'.

Números en Champions League

A sus 25 años, Haaland ya es el octavo máximo goleador de la historia de la Champions League. El delantero del Manchester City ha estado reescribiendo los libros de récords desde que se dio a conocer en la competición con un 'hat-trick' en la primera parte de su debut y es el jugador más rápido en marcar 50 tantos en la competición. Ha marcado 53 goles en sólo 51 partidos de Liga de Campeones.