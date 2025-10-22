¡El Comité de Disciplina perdona a Hansi Flick y la toma con Nyom!

Hansi Flick ha tenido mucha suerte... aunque a medias. El entrenador del FC Barcelona se ha salvado de una sanción que le hubiera dejado fácilmente un mes en la grada para los partidos ligueros, ya que el Comité de Disciplina ha decidido mirar para otro lado y no entrar a valorar los cortes de mangas que realizó el preparador culé desde la grada. Y no le sancionan porque supondría entrar de oficio al no estar reflejado en el acta del árbitro. Y no sancionan de esta manera a un entrenador desde que fueran a por Mourinho en una trifulca contra los culés en 2011 (recuerden el 'dedazo' a Tito).

Eso sí, el alemán no podrá sentarse el domingo en el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico ante el Real Madrid al ser sancionado con un partido de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ser expulsado en el encuentro de la pasada jornada ante el Girona. El Comité, como era de esperar, ha desestimado las alegaciones presentadas por el Barcelona para dejar sin efecto la doble amonestación que vio el técnico germano por protestar y le impone dicha sanción en aplicación del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias según el 52.

El Barcelona alegaba que los hechos no se correspondían con la redacción del acta, pero el Comité considera que el club catalán no aporta ·elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar" que Flick "no cometiera los hechos que se reflejan" en el documento arbitral.

Hansi Flick hace un corte de mangas tras ser expulsado en Montjuïc. / JORDI COTRINA

¡Dos partidos a Nyom!

Así mismo, el franco-camerunés Allan Nyon, defensa del Getafe expulsado con roja directa en el partido contra el Real Madrid por una falta sobre el brasileño Vinícius, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión "por producirse de manera violenta al margen del juego" sin estar "en posibilidad de disputar el balón", en aplicación del artículo 52 CD (130.2).

El Comité también ha desestimado las alegaciones del club getafense tras comprobar "que en las imágenes aportadas se aprecia un contacto físico entre el jugador sancionado y su oponente, resultando los hechos también compatibles con la descripción efectuada en el acta arbitral". Y es que dicha acta da por buena la versión del cuarto árbitro que llevó a Munuera Montero a expulsarle. El VAR, por su parte, decidió no llamar al colegiado andaluz para valorar mejor la jugada.

La imagen de la polémica expulsión de Nyom en el Getafe - Madrid / MOVISTAR LALIGA TV

El problema es que esto choca con la jugada, ya que es cierto que el defensa toca al delantero con una mano en el pecho a la vez que pierna contra pierna, pero en ningún caso se aprecia violencia alguna, más allá de la sobreactuación habitual de Vinícius tocándose el rostro y simulando una inexistente agresión. La roja es más que dudosa, pero la dura sanción, desmesurada a todas luces.

Otros sancionados en LaLiga

Además, Álex Sancris, expulsado igualmente en el partido ante el Real Madrid por doble amonestación, ha sido sancionado con un encuentro de suspensión, misma pena que deberá cumplir el sueco Carl Starfelt, defensa del Celta, después de ver la roja en el encuentro ante la Real Sociedad.

Por otro lado, el Villarreal ha sido multado por alteración del orden de carácter leve y se ha confirmado las amonestaciones de los técnicos José Bordalás, del Getafe, y Eder Sarabia, del Elche.