Las explicaciones de Tebas a la no emisión de la protesta por el partido de Miami

La polémica por el partido de Miami sigue coleando después de su cancelación. La negativa de la promotora a celebrar el partido entre Villarreal CF y el FC Barcelona en el Hard Rock Stadium ha provocado un sinfín de reacciones desde todos los ámbitos. Tanto el Villarreal como el Barcelona han mostrado su enfado con Javier Tebas y LaLiga, en especial, los amarillos al entender como una “falta de respeto” anunciar la suspensión del partido durante el duelo de Champions League en La Cerámica contra el Manchester City.

En este caso Tebas, presidente de LaLiga, ha hablado sobre la ‘censura’ de la patronal en la emisión de las protestas de los jugadores de Primera División en la pasada jornada. Se debe recordar que la realización del partido entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol, duelo que iniciaba la fecha, evitó mostrar imágenes del paro de los jugadores con imágenes exteriores del Carlos Tartiere.

Una ‘censura’ que se volvió a ver en otros partidos del fin de semana, aunque poco a poco se fueron mostrando algunas imágenes de la protesta, pero con el lema “Compromiso por la paz”, dando lugar a un equívoco a aquellas cadenas de otros países que emiten los partidos de Liga.

Una imagen del duelo entre el Oviedo y el Espanyol / LALIGA

Así pues el presidente de LaLiga ha defendido su postura y ha indicado que es algo que llevan haciendo mucho tiempo: “Desde hace muchos años tenemos una política de línea editorial de que todo lo que ocurre en el terreno de juego tiene que estar relacionado con el partido de fútbol. Cuando ha habido un incidente y cuando ha saltado un espontáneo, en muchas ocasiones el partido ha seguido jugándose hasta que se ha reducido, algunos en poco tiempo, y nunca hemos sacado las imágenes y casi nunca las hemos dado ni en resúmenes ni nada. Ese ha sido nuestro criterio y lo hemos mantenido, no hay más. Hemos considerado que eso era un incidente que teníamos que intentar que no se viese. Se ha visto perfectamente porque sabíamos que en redes sociales se grababa, pero es la línea editorial que hemos mantenido desde hace 12 años", ha justificado Javier Tebas.

Preguntado por el rótulo que se pudo ver en el resto de partidos, Tebas ha asegurado que fue "una mala interpretación" de una campaña que ya estaba preparada y programada antes del anuncio de la AFE y de los jugadores sobre la protesta. No obstante Tebas ha sido repreguntado ante el hecho de que no se viera en ese Oviedo - Espanyol y fuera a posteriori: "Pues debía haber salido, porque la campaña estaba desde el miércoles o el jueves planificada. Posiblemente sea la cámara, porque no estaba previsto, porque no se sabía que desde el dron pudiera salir el rótulo"