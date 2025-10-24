La curiosa presentación de Rafa Benítez con el Panathinaikos

Rafa Benítez ha sido anunciado este viernes oficialmente como nuevo entrenador del Panathinaikos. Sin mucho tiempo para hacerse al equipo, debutará este domingo y, según la prensa del país, será el técnico mejor pagado de la historia del fútbol griego. "Panathinaikos anuncia el inicio de su cooperación con uno de los más exitosos técnicos del fútbol mundial y el mejor entrenador que ha llegado jamás a dirigir un equipo griego, ¡Rafa Benítez!", señaló el club ateniense.

En su comunicado, el club elogia la trayectoria de Benítez y destaca que "los innumerables títulos que ha ganado a lo largo de su carrera demuestran el alcance y la talla del entrenador español".

El técnico, que ha entrenado con más o menos fortuna a equipos como Valencia, Real Madrid, Liverpool, Nápoles o Inter de Milán "asume de inmediato sus funciones junto con su equipo técnico", según el comunicado, por lo que se sentará por primera vez en el banquillo de los "verdes" este domingo, en el partido del Panathinaikos en casa contra Asteras AKTOR en la octava jornada de la Superliga griega.

¿Cuánto gana Rafa Benítez en el Panathinaikos?

La prensa deportiva griega ya había avanzado hace una semana que Benítez había alcanzado un acuerdo con la dirección del Panathinaikos para firmar un contrato de dos años y medio por 3,6 millones de euros por temporada, lo que, de acuerdo con el portal 'filathlos', lo convertiría en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego.

Benítez llegó a la capital griega este jueves, en un vuelo procedente de Madrid, acompañado de su equipo técnico, que recibiría un salario conjunto de unos 600.000 euros anuales, según la misma fuente.

El sábado será presentado en un acto en el centro de entrenamiento del club en la localidad de Koropí, a las afueras de Atenas, según el diario digital Sport-fm. Como nuevo entrenador de los 'verdes', Benítez se enfrentará al reto de levantar al equipo, que durante esta temporada registra pobres resultados tanto en la Superliga griega como en la Liga Europa.

El Panathinaikos, uno de los equipos históricos de Grecia, se encuentra actualmente en el séptimo puesto de la liga, tras lograr en los primeros seis partidos tan solo dos victorias.

Rui Vitória y el exvalencianista Diego Alonso, fracasaron

Tras los dos primeros partidos de la liga, en los que registró un empate y una derrota, el entonces técnico del Panathinaikos, el portugués Rui Vitória, fue despedido, tan solo once meses después de sustituir al anterior entrenador, el uruguayo Diego Alonso. Aunque en la Liga Europa los 'verdes' ganaron como visitantes al Young Boys suizo (1-4), en el siguiente duelo con el Go Ahead Eagles neerlandés fracasaron en casa (1-2) y ayer, jueves, cayeron como visitantes en Países Bajos ante el Feneyoord (3-1).

Benítez ha ganado una Liga de Campeones con el Liverpool inglés en 2005, una Copa de la UEFA con el Valencia en 2004 y una Liga Europa como entrenador del Chelsea inglés en 2013.

El Panathinaikos tiene en su palmarés 20 títulos de liga (el último de la temporada 2009-2010) y 20 Copas de Grecia (la última la de la campaña 2023-2024).