Sorpresas en la convocatoria del FC Barcelona para el Clásico contra el Real Madrid

Llega el primer clásico de la temporada y le pilla al FC Barcelona en un buen momento deportivo, pero malo en lo que se refiere a la enfermería. Además, Hansi Flick tendrá que dirigir a los suyos desde la grada tras su expulsión... y eso que tuvo suerte de que el árbitro no hiciera mención en el acta de las 'peinetas' que le dedicó desde lo alto.

El técnico alemán no podrá contar con jugadores como Joan Garcia, Raphinha, Dani Olmo o Robert Lewandowski, pero aun así intentará confeccionar un once de garantías para asaltar el Santiago Bernabéu. El cuadro blaugrana viaja este sábado a la capital española sin futbolistas importantes, pero no todo son contratiempos. Frenkie de Jong, que no se ha ejercitado con normalidad en la última semana por culpa de una indisposición, y Jules Koundé, ausente en las sesiones del jueves y viernes por molestias físicas, sí que están en la lista de Flick.

El que no llega, aunque por poco, es Andreas Christensen. El jugador estaba mejor del proceso vírico, pero que aún no al 100%. A pesar de que ya regresó en la convocatoria ante Olympiacos, Ferran Torres protagoniza la otra buena noticia del fin de semana: el valenciano está al recuperado y con ganas de ser importante. Tiene muchas opciones de ser titular y completar tridente junto con Lamine Yamal y Marcus Rashford. El 'tiburón' está de vuelta.

Ferran y Pedri discuten en un momento del partido. / EFE

Con todo esto, son seis los canteranos que entran en la lista para el duelo contra el Real Madrid: Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Xavi Espart, Dro y Toni Fernández.

La convocatoria del FC Barcelona contra el Real Madrid

Szczesny, Kochen, Eder Aller, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre, Xavi Espart, Pedri, Fermín, Casadó, De Jong, Bernal, Dro, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Roony, Toni Fernández.