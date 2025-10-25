El Espanyol se gusta en su 125 aniversario a costa del Elche

El Espanyol derrotó al Elche en el RCDE Stadium con un gol de Carlos Romero justo en la reanudación, un triunfo que sirve como antesala de la celebración del 125 aniversario del club blanquiazul, el próximo martes 28 de octubre.

El pulso entre dos de los equipos revelación de la LaLiga empezó con una primera amenaza de Jofre, que frustró Iñaki Peña, una de las figuras de esta primera parte. Después, el Elche se adueñó del balón. La apuesta futbolística del técnico Eder Sarabia se mantenía intacta y los catalanes no lograron arrebatarle el control. Dmitrovic desmontó sus dos ocasiones iniciales, de Febas y Rafa Mir. No estaba cómodo el anfitrión, pero desconectó progresivamente el juego rival y empezó a carburar.

Pere Milla era la referencia y un taconazo desde el área pequeña atajado con grandes reflejos por Iñaki Peña, en el 22, sirvió de aviso. No fue el único: volvió Milla a la media hora, también sin éxito. El tono del encuentro, interrumpido del minuto 26 al 28 por una asistencia médica en la grada del RCDE Stadium, sin consecuencias, ya era otro. De todas formas, ninguno de los dos conjuntos pudo romper el empate.

En la reanudación, el Espanyol confirmó el cambio de guión avanzándose en el marcador. Carlos Romero, después de una contra, combinó con Edu Expósito y este le devolvió el balón dentro del área para batir contra el hasta entonces inquebrantable Iñaki Peña (1-0, min.47).

El tanto encendió el ánimo de los blanquiazules, pero rápidamente el duelo se enfrió en los siguientes compases. Un disparo desviado de Pere Milla fue la noticia más destacable. Ambos técnicos intentaron revertir la situación agitando el banquillo y refrescando el ataque. El reloj pasaba sin que ninguno de ambos conjuntos hiciera méritos para romper o reiniciar el pulso. Sin acierto arriba, el Espanyol retrasó sus líneas en los minutos finales. André Silva disfrutó de una falta directa y Dolan estuvo cerca de rematar un centro de Omar, pero el 1-0 se mantuvo inalterable.

Ficha técnica

1 - Espanyol: Dmitrovic; Rubén Sánchez, Riedel (Calero, min.46), Cabrera, Carlos Romero (Salinas, min.75); Pickel, Pol Lozano, Edu Expósito (Urko, min.75); Pere Milla (El Hilali, min.82), Jofre (Dolan, min.65) y Roberto.

0 - Elche: Iñaki Peña; Affengruber, Bigas (Chust, min.79), Petrot (Pedrosa, min.56); Álvaro Núñez, Marc Aguado (Álvaro Rodríguez, min.70), Febas, Martim Neto (Rodri Mendoza, min.56), Germán Valera (Josan, min.70); Rafa Mir y André Silva.

Gol: 1-0, min.47: Carlos Romero.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vizcaíno). Amonestó a Riedel (min.11), Rafa Mir (min.39), Pol Lozano (min.64), Pere Milla (min.79), Cabrera (min.88) y Álvaro Núñez (min.90+1).

Incidencia: partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 30.820 espectadores. El ambiente en el estadio fue marcadamente festivo, antes, durante y después, con motivo del 125 aniversario del club catalán, el próximo martes 28 de octubre.