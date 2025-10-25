Especial 'Un año de la Dana': SUPER visita cada día un campo afectado

El próximo miércoles 29 de octubre se cumple un año de la tragedia de la Dana que arrasó la provincia de València y se llevó la vida de 229 personas. Una fecha marcada en negro para siempre en la historia del pueblo valenciano que también golpeó sin piedad al mundo del deporte.

SUPERDEPORTE, el periódico deportivo de la Comunitat Valenciana, arranca este sábado el especial 'Un año de la DANA' con entrevistas, reportajes y un serial de visitas diarias a los pueblos y las instalaciones deportivas más afectadas por las inundaciones de aquel trágico 29 de octubre de 2024.

SUPER se desplaza desde hoy a las localidades damnificadas por la DANA para recoger testimonios de los afectados y comprobar 'in situ' el proceso de reconstrucción de las instalaciones deportivas con un foco especial en el fútbol. Las periodistas Andrea López y Nagore Lleonart serán las encargadas de salir a la calle día a día para dar voz a los protagonistas de aquel trágico 29-O.

De l'Horta Sud a la Ribera

Paiporta, Catarroja, Alfafar, Benetússer, La Torre, Sedaví, Massanasa, Aldaia, Carlet, Algemesi, Chiva... El balón ha vuelto a rodar con normalidad en casi el cien por cien de los campos de fútbol afectados por la DANA, aunque por desgracia hay excepciones. Es el caso de El Palleter de Paiporta, el Municipal de Algemesí, La Forana de Alginet y El Molino de Bugarra, todavía sin fútbol. SUPER será testigo directo desde hoy de la evolución de las instalaciones deportivas.

Aún queda trabajo por hacer, pero la realidad es que un año después de la tragedia, las imágenes son esperanzadoras. La mayoría de los pueblos y escuelas han recuperado la normalidad y lo que antes era barro y destrucción se ha convertido, 365 días después, en césped y vida. SUPER será testigo a pie de calle de cómo el fútbol salvó al fútbol con únión, solidaridad y compromiso.