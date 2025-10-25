Flick delega en Sorg el clásico y el ayudante asume "el gran honor" de mandar en el Barça

Marcus Sorg en la previa, en la dirección del clásico y en el análisis posterior. Hansi Flick ha decidido apartarse del pack completo del partido, sancionado como está por el Comité de Competición por las dos tarjetas amarillas que le enseñó Jesús Gil Manzano en la jornada anterior. El Comité Técnico de Árbitros designó a César Soto Grado, que en su único clásico (23-24) no dio validez a un gol directo de córner de Lamine Yamal.

El técnico azulgrana delega en su segundo la responsabilidad en la comparecencia pública, aunque los dos habrán pergeñado las directrices tácticas del Barça, que no esconde demasiados secretos. Raphinha ha quedado descartado por su recaída, en la precipitación por volver para el clásico y este sábado ni se entrenó. Ferran Torres, en cambio, va a reaparecer y las dos incógnitas pendientes se resolverán favorablemente: Jules Koundé y Frenkie de Jong podrán jugar.

Los jugadores del Barça se preparan para el inicio de la sesión. / Valentí Enrich / SPO

Una desventaja sin Flick

Muy prudente para no ser más expresivo que Flick, y algo tenso por sentarse en la sala de prensa, Sorg considera "un gran honor" encabezar el banquillo del Barça en el Bernabéu, aunque recordó que siempre se sienta ahí. El ayudante considera que la ausencia del jefe "será una desventaja" porque "Flick es la pieza más importante", pero a ese inconveniente habrá que sobreponerse.

"Lo gestionaremos como gestionamos las bajas de otros jugadores y daremos lo máximo", aseguró, dando a entender que esa no será una excusa para justificar el resultado que se produzca. El Barça no puede contar con Flick, ni tampoco con Raphinha, Lewandowski, Gavi, Joan Garcia y Ter Stegen.

Lamine Yamal, a punto de iniciar el entrenamiento de este sábado. / Valentí Enrich / SPO

Sorg está mentalizado para aguantar en primera línea el volcán del Bernabéu y las sorpresas que suelen producirse con las decisiones arbitrales. Con Soto Grado están garantizadas. "Tenemos que aceptarlas. Es un partido con muchas emociones y estaremos preparados", garantizó. El Barça no ha ganado ni la mitad de los partidos con el árbitro del coleghio riojano: 6 de los 14.

