El Barça es la criptonita de Xabi Alonso: así fueron sus cinco derrotas en clásicos en el Bernabéu

En sus cinco temporadas como jugador del Real Madrid, entre 2009 y 2014, Xabi Alonso solo perdió siete partidos en el Santiago Bernabéu. La primera de esas derrotas fue en una visita del AC Milan en la Champions (2-3), en octubre de 2009. La penúltima, en la final de la Copa del Rey del año 2013, cuando Miranda le dio el título al Atlético (1-2) con un gol en la prórroga. Las otras cinco derrotas fueron contra el mismo rival: el Barça.

Solo en una ocasión logró Alonso celebrar una victoria contra los azulgranas en el Bernabéu, algo que tratará de conseguir este domingo en su debut como entrenador en un clásico. Fue en la vuelta de la Supercopa de 2012, cuando un 2-1 le dio el título a los blancos, tras haber perdido en el Camp Nou por 3-2. Resulta curioso, de hecho, que Xabi ganara más partidos al Barça en Mestalla, en dos finales de Copa, que en el Bernabéu.

El Barça, en fin, ha sido la criptonita de Xabi Alonso. En 30 enfrentamientos con las cuatro camisetas que vistió (Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern) solo conoció la victoria en ocho ocasiones, sumando siete empates y 15 derrotas. El siguiente equipo que más veces le ganó fue el Chelsea, con ocho. El reto de ganarle un partido de Liga al Barça en el Bernabéu sigue pendiente, después de cinco intentos fallidos. Como curiosidad, Alonso jugó todos esos partidos de principio a fin.

Xabi Alonso llegó a Madrid en 2009, en el primer proyecto de la segunda etapa de Florentino Pérez. Con él, Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema, el club blanco trataba de erradicar el dominio del Barça de Guardiola, recién inaugurado. La confianza en Manuel Pellegrini como líder de ese proyecto decayó tras el clásico liguero en el Bernabéu, el 10 de abril 2010. Los goles de Pedro y Messi y la nula respuesta blanca desempataron el empate en la cabeza de LaLiga y acabarían sentenciando al entrenador chileno, destituido tras una sola temporada en el cargo.

Xabi Alonso y Víctor Valdés. / DAVID CASTRO

"En esta sala de prensa es el puto jefe, el puto amo. El que más sabe del mundo". ¿Quién no recuerda esa frase? El cénit de la rivalidad Guardiola-Mourinho llegó en abril de 2011, cuando Barça y Madrid se enfrentaron cuatro veces en apenas un mes. Tras un empate liguero en el Bernabéu y la victoria blanca en la final de Copa, el desenlace era la semifinal de la Champions. En la ida en Chamartín, el 27 de abril, en el partido de la recordada expulsión a Pepe por el plantillazo a Dani Alves, el Barça impuso su ley gracias a un doblete de Messi. Un 1-1 en el Camp Nou una semana después confirmaría la prevalencia azulgrana en la eliminatoria.

Xabi Alonso y Messi. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Un gol de Benzema antes de que se cumpliera el minuto de juego enardeció a un Bernabéu que se creyó en disposición, el 10 de diciembre de 2011, de frenar su mala racha contra el Barça, al que no ganaba en su feudo desde 2008. La maldición blanca, sin embargo, aún tardaría unos cuántos meses más en romperse. Alexis, Xavi y Cesc le dieron la vuelta a un partido recordado por el desacierto de Cristiano, una excepción en esos años de frenesí goleador del portugués.

Xabi Alonso y Pepe, marcando a Messi. / JOSE LUIS ROCA

El cuarto intento de Xabi Alonso de celebrar una victoria en un clásico en el Bernabéu también resultó un fracaso. El equipo blanco iba a ganar esa Liga, la de los 100 puntos, en la última temporada de Guardiola en el Camp Nou, pero tras encallar en cuartos de final de la Copa. El duelo de ida se celebró en Madrid el 18 de enero de 2012 y, como había pasado en el choque liguero, los blancos se adelantaron, por medio de Cristiano, sin poder evitar la remontada azulgrana, rubricada con los goles de Puyol y Abidal. El 2-2 en el Camp Nou, siete días después, certificó la eliminación de los de Mourinho.

Xabi Alonso y Busquets. / Gonzalez Cebrián / EFE

Ya no estaban Mourinho (sino Ancelotti) ni Guardiola (sino Martino). Era una nueva etapa en la mayor rivalidad del fútbol español y, aunque entonces no lo supiera, el del 23 de marzo de 2014 iba a ser el último clásico de Xabi Alonso en el Bernabéu... hasta este domingo. Aquella temporada iba a acabar con los blancos levantando Copa y Champions, pero por el camino sufrieron una nueva herida azulgrana en forma de 3-4. Messi, con tres goles, dos de ellos de penalti, comprimió al máximo una Liga que iba a acabar en manos del Atlético. Ese mismo verano, Xabi puso rumbo al Bayern.

Xabi Alonso y Neymar. / Juan Carlos Cárdenas / EFE

