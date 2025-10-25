El renacer de l'Unió Benetússer Favara

El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. En la casa de l’Unió Benetússer Favara lo saben muy bien. El paso de la DANA dejo el Campo Municipal irreconocible. La imagen fue desoladora y sumergió en un estado de impotencia y desánimo a todo el equipo, en especial a su presidente, Pedro Aleixandre: “Todo el proyecto que teníamos en marcha, todo el esfuerzo que habíamos depositado en el último año, en cuestión de tres cuartos de hora se fue todo por la borda”, rememoró para SUPERDEPORTE.

Si algo define a este club, es precisamente su nombre: Unió. Y hace un año esa unión fue más necesaria que nunca. Aquel martes 29 de octubre de 2024 el agua lo cubrió todo. Se salvó la grada; el resto quedó inservible: las porterías se deformaron, el césped se convirtió en barro y en un garaje improvisado de vehículos. “El ayuntamiento no tenía más instalaciones disponibles más que el campo de fútbol y algo en la zona del cementerio. Obviamente en una situación de emergencia como la que se dio aquel día, lo primero que se pensó fue en utilizar las instalaciones del club porque los coches había que quitarlos de la calle, sí o sí”, aseguró Pedro Aleixandre.

Así quedó el campo en Benetússer tras el horroroso paso de la riada / FFCV

La ayuda de la Federación Valenciana

Pero el fútbol, como la vida, también sabe levantarse. El club contó con la ayuda de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana, que invirtió 335.000 euros para la recuperación del campo, una cantidad mayor respecto a otros campos afectados debido a la gran cantidad de coches que albergó.

Las obras de reconstrucción comenzaron el pasado mes de mayo con la ayuda, también, del Ayuntamiento de Benetússer, que reparó los desperfectos en todo el perímetro del recinto para facilitar el trabajo en el césped. “En nuestro caso hubo una persona de la Federación Valenciana, que es su presidente Salvador Gomar, que en todo momento nos transmitió tranquilidad y nos dijo que nos apoyaría para que tuviésemos el campo en tiempo y forma”, comentó.

“Sin campo el club no podía subsistir”. Una frase que ningún presidente querría decir, pero Pedro Aleixandre no tuvo otra opción. Insistió una y otra vez, tanto ante el presidente de la FFCV como ante la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz. Porque esa era su realidad: sin su casa, l’Unió Benetússer Favara no habría sobrevivido. Pero no fue así.

Imágenes que muestran el cambio experimentado en las instalaciones de Benetússer / FFCV

La tan necesitada normalidad

Otro día que permanecerá en la memoria del club será el 10 de septiembre de 2025. Esta vez, porque el club volvió a su casa en un emotivo acto que contó con la presencia de más de 200 niños y niñas de la escuela. “Recuperar la normalidad era absolutamente necesario. Ya no solo por la práctica deportiva de los chiquillos, que también, sino por toda la sociedad de Benetússer. Necesitaban algo más que no fuera pensar en desgracia, pensar en muertes, pensar en daños, pensar en destrozos… necesitaban actividad”, reconoció Aleixandre.

“Era representativo ver en zonas donde había charcos de barro a niños jugando con un balón. Era tal cual. Estaba totalmente destrozado el pueblo y había niños pegando al balón contra una persiana o pared, llenos de barro y disfrutando como si fuese un día de lluvia normal, pero la verdad es que no era un día normal”, ilustró.

La bandera, símbolo de resiliencia

En las imágenes de aquel día, se aprecia hasta dónde llegó el agua en la oficina del club. También se ven papeles embarrados, objetos electrónicos dañados y recuerdos empapados. Pero hubo algo que sobrevivió: la bandera del club. A día de hoy, con sus manchas de barro, preside la oficina como símbolo de la resiliencia de todo un club.