Un año de la Dana: La recomposición de la UDB Alfafar del barro a la vida

Hace casi un año, la DANA golpeó con fuerza a la UDB Alfafar. La fuerte corriente de agua dejó el campo municipal de la localidad de l´Horta Sud prácticamente inservible, llevándose consigo el terreno de juego, las gradas, los banquillos... Además, pocos días después, el Ayuntamiento tuvo que emplear las instalaciones del club como vertedero de la localidad y sus alrededores. Los escombros y coches apilados formaron un cementerio de deshechos que alcanzó, prácticamente, los seis metros de altura. Doce meses después, los 21 equipos de la UDB Alfafar ya entrenan y juegan sobre unas instalaciones "renovadas y mejoradas", tal y como aseguró su director deportivo Héctor Fernández para Superdeporte.

Cartel que invita a acudir al partido benéfico entre el UDB Alfafar y el CDJ Picanya / UDB Alfafar

"Después de todo lo que ha pasado podemos decir que la UDB Alfafar vuelve a casa y vuelve mejor que nunca", relató Fernández. Fue hace poco más de un mes, once meses después de aquella fatídica tarde del 29 de octubre, cuando la escuela de fútbol alfafarense pudo volver a pisar el césped de su casa, el campo municipal de Alfafar. Lo hizo el 13 de septiembre en un partido benéfico contra el Club Deportivo Juventud Picanya en el que los beneficios extraídos irían destinados a la lucha contra el cáncer, y lo hizo "gracias al Villarreal CF y a la Fundación Trinidad Alfonso", que mediante el programa Alcem-se Esport han financiado el coste de la recomposición de las instalaciones del club albirrojo. De hecho, el club groguet asistió el pasado miércoles a la inauguración oficial de las nuevas instalaciones.

"Perdíamos nuestro campo de fútbol y sin saber hasta cuándo"

Héctor Fernández recibió y atendió a Superdeporte para contar cómo el club vivió esta tragedia. El director deportivo no solo destacó lo que supuso ver el estado de las instalaciones deportivas el día después, sino tener que comunicarle la situación al entorno de la UDB Alfafar: "Fue muy duro para las familias y jugadores contarles que perdíamos nuestro campo de fútbol y sin saber hasta cuándo".

El campo de fútbol de Alfafar tras sufrir el paso de la DANA / Redacción SD

Pero si algo demostró este suceso fue la solidaridad de la ciudanía. La ayuda y colaboración del pueblo también se trasladaron a la disciplina deportiva, que permitió tanto que los niños y niñas pudieran volver a disfrutar del fútbol, como que muchos clubes pudieran subsistir tras lo acontecido. "Gracias a la ayuda de otros clubes y otras instalaciones, poco a poco, a mediados o finales de noviembre fuimos recuperando la actividad", relató Fernández.

Pueblos como Pinedo, Silla, Castellar, Almussafes o Manises fueron temporalmente la casa de las diferentes categorías de la UDB Alfafar. Pero según el encargado de la gestión deportiva, los clubes valencianos no fueron los únicos que le tendieron la mano en esta complicada situación. En enero, el Athletic Club visitó las instalaciones de hasta once equipos que vieron directamente afectados por la riada y les donó el material deportivo del que hoy hacen uso los 21 equipos de la escuela.

Las obras siguen en marcha

Tras el partido benéfico, el lunes 15 de septiembre, el resto de equipos de la escuela dieron el pistoletazo de salida a la temporada 2025/26. Desde entonces, los futbolistas de la UDB Alfafar entrenan y compiten en las nuevas instalaciones, pero desde el club aseguran que al campo municipal aún le faltan un par de detalles por pulir. "Seguimos con las obras. La ampliación del campo del fútbol-8, la grada y el bar, pero bueno, la verdad que después de todo podemos decir que la UDB Alfafar vuelve a cada y vuelve mejor que nunca", concluyó Héctor Fernández.