Se acerca la hora del Clásico de LaLiga entre dos de los tres equipos que nunca han jugado en Segunda División. Cierto que el Barça 'descendió' en la temporada 33-34, pero se produjo un 'indulto administrativo' y se amplió la Liga dos equipos más, evitando que tanto los catalanes como el Arenas de Guecho jugaran en la categoría de plata. Sea como fuere, es el encuentro más disputado entre clubes españoles en toda la historia.

Las bajas afectan a ambos conjuntos, aunque más al Barça. Flick no podrá contar con jugadores como Joan García, Olmo, Raphinha o Lewandowski entre otros. Con estas ausencias y el técnico alemán en la grada por sanción, las quinielas dan como favorito al Real Madrid. En cualquier caso, todo puede pasar.

Raphinha, lesionado sobre el césped / EFE

Alineaciones probables del Real Madrid - FC Barcelona

Real Madrid: Courtais; Carreras, Huijsen, MIlitao, Carvajal; Tchouameni, Güler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé.

FC Barcelona: Szczesny; Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.