Real Madrid - FC Barcelona: Aquí puedes ver 'el Clásico' de LaLiga en directo

Los aficionados de LaLiga han tenido que esperar diez jornadas para disfrutar de su primer Real Madrid - FC Barcelonadel curso. Los de Xabi Alonso llegan líderes de LaLiga, pero el cuadro de Flick podría adelantarles en caso de imponerse en el Santiago Bernabéu. Los dos conjuntos tienen bajas, pero especialmente los culés, que pierden para la cita a hombres como Raphinha o Lewandowski, habituales dolores de cabeza del madridismo. La convocatoria culé muestra muchas altas y bajas.

El encuentro arrancará este domingo 26 de octubre a las 16:15 (hora española). En Chamartín, el recuerdo más reciente es el 0-4 del 26 de octubre de 2024, un golpe azulgrana. También destacan la final de Supercopa 2025 (5-2 en Yeda) y el 4-3 en Montjuic en mayo. Además, el Barça ganó la final de Copa del Rey (3-2 en prórroga).

Archivo - Lamine Yamal habla con el colegiado César Soto Grado durante el Clásico de la temporada 23-24 de LaLiga EA Sports / EP

El balance del último año muestra dos cosas claras: el Barcelona ha dominado los duelos y los goles son siempre protagonistas. Como debe ser. La pregunta es: ¿cuántas veces se envolverá el balón en la red este domingo?

¿Dónde puedo ver el Real Madrid - FC Barcelona?

Además de seguirlo por Superdeporte.es, puedes verlo en la plataforma DAZN. El Real Madrid - Barcelona de la décima jornada de LaLiga EA Sports se podrá disfrutar en directo en televisión a través de DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar Plus + o 113 de Orange TV) y DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar Plus + o 114 de Orange TV).

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. / Europa Press

¿Quién ha ganado más veces 'El Clásico'?

Fermín festeja su gol al Madrid en el clásico de Montjuïc, aunque luego fue anulado. / Efe

La balanza histórica del Clásico refleja una igualdad que podría ser prácticamente total en caso de que se impusieran los de Flick. Ahora mismo muestra estos datos: