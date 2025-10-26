A Vinícius se le cruzan los cables tras ser sustituido en el Clásico y deja una imagen para el olvido

El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona vivió un momento tenso en el minuto 72, cuando el cuarto árbitro levantó el cartelón anunciando la sustitución de Vinícius Júnior (dorsal 7) por Rodrygo Goes (dorsal 11). La reacción del atacante brasileño no pasó desapercibida: gestos airados, protestas visibles y una salida directa al túnel de vestuarios sin mirar a su entrenador, Xabi Alonso, ni a sus compañeros. Un episodio que vuelve a poner en duda la madurez emocional del futbolista.

Un gesto repetido que empieza a cansar

No es la primera vez que Vinícius protagoniza una escena similar. En la pasada jornada liguera, ante el Getafe, ya había encendido la polémica tras forzar la expulsión de Nyom e intercambiar reproches con Juan Iglesias y el técnico azulón, José Bordalás. El brasileño, que vive con intensidad cada jugada, parece incapaz de separar la pasión de la provocación, una línea que cruza con frecuencia.

En el Real Madrid empieza a preocupar que su estrella convierta cada partido en un pulso personal. La sustitución ordenada por Xabi Alonso no fue un castigo, sino una decisión táctica, pero Vinícius lo interpretó como una afrenta. Su actitud, lejos de reflejar liderazgo, proyecta una imagen de inmadurez impropia de un jugador que por estatus futbolístico debería ser ejemplo para el mundo del fútbol.

El Real Madrid y el desafío de gestionar su temperamento

El cuerpo técnico blanco es consciente de que Vinícius es un jugador diferencial, pero también de que su carácter puede volverse un arma de doble filo. Cada gesto de enfado, cada desplante o palabra de más, erosiona la convivencia en el vestuario y da argumentos a quienes cuestionan su capacidad para asumir el rol de referente.

El talento del brasileño es indiscutible, pero su falta de control emocional amenaza con eclipsarlo. En partidos de máxima exigencia, como un Clásico, el Real Madrid necesita jugadores que marquen diferencias con el balón, no con sus gestos. Si Vinícius no aprende a canalizar su carácter, corre el riesgo de ser recordado tanto por sus enfados como por sus goles.

Final caliente con tangana y tensión en los banquillos

El partido concluyó con una auténtica tangana junto a los banquillos, donde la tensión se desbordó. Vinícius, que ya había mostrado su malestar tras ser sustituido, volvió a ser protagonista en el origen del altercado, que involucró a varios miembros de ambos equipos. La situación obligó a la intervención de la Policía Nacional, que acordonó la zona del banquillo del Real Madrid para evitar que la disputa fuera a mayores. Durante la tangana, las cámaras captaron a Vinícius haciendo gestos provocadores hacia Lamine Yamal, instándole con un “habla, habla” mientras señalaba con desdén al joven jugador del Barcelona.