De la Fuente y Ancelotti, victímas colaterales del clásico: la trifulca final entre internacionales enciende las alarmas en España y Brasil

El clásico del Santiago Bernabéu deja víctimas colaterales. Más allá de los azulgranas, que salieron derrotados y se descuelgan en la clasificación a cinco puntos de los madridistas tras diez jornadas, todo lo ocurrido al final del partido ha encendido las alarmas en la convivencia entre los internacionales de ambos equipos.

De la Fuente, testigo directo

Luis de la Fuente fue testigo directo de cómo su capitán, Dani Carvajal, afeaba a Lamine Yamal sus declaraciones en las que afirmaba que el Real Madrid “roba” y “se queja” de los árbitros. El madridista reprendió al azulgrana por sus palabras y eso provocó una trifulca masiva en la que también participaron otros internacionales como Pedri, Ferran, Eric García o Cubarsí.

La tángana final ha generado cierta “inquietud” en el cuerpo técnico de la selección, que ha presumido en los últimos años de generar un grupo muy unido. Entre ellos Carvajal y Lamine, que en la pasada Eurocopa celebraron el tercer gol ante Croacia, obra del lateral a pase del extremo, con un icónico abrazo que escenificaba las paces entre madridistas y azulgranas.

Ahora esa convivencia se ha visto rota por las palabras de Lamine, que molestado a sus compañeros madridistas. Quien no ve un problema en eso es Xabi Alonso, que en la sala de prensa señaló que “no hay que hacer asustarse ni hacer demasiadas lecturas. Es fútbol. En esos años pasó de todo. ¿Y qué?”. Xabi vivió en primera persona aquellos clásicos de la etapa de Mourinho en la que se produjeron varios incidentes que terminaron afectando a la convivencia en la selección. Entonces Iker Casillas y Xavi Hernández mediaron para reconducir la situación. Una iniciativa a la que se sumó Sergio Ramos, pero no Xabi.

Ancelotti, pendiente de Raphinha, Vini y Militao

Luis de la Fuente no es el único seleccionador que observó con impaciencia las imágenes de la trifulca final. Carlo Ancelotti, seleccionador brasileño, también pudo ver cómo Raphinha se enfrentaba a Vinícius, Rodrygo y Militao en la defensa de su compañero Lamine. No parece que el asunto vaya a más, al menos entre los brasileños. Tampoco entre los ingleses, porque Rashford no se enfrentó a sus compatriotas Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham.

Ahora resta esperar que las aguas vuelven a su cauce, aunque parece que De la Fuente tendrá que provocar una sentada entre madridistas y azulgranas para reestablecer la paz entre los internacionales, que volverán a verse las caras el próximo 10 de noviembre para jugar los compromisos ante Georgia y Turquía en los que deben sellar la clasificación para el Mundial del próximo verano.

