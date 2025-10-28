Albiol, operado con éxito de una lesión en la mano izquierda

El valenciano Raúl Albiol, defensa del Pisa, se sometió este lunes a una operación en el quinto metacarpiano de la mano izquierda tras una lesión sufrida el domingo, en el duelo ante el Milan (2-2) en que fue sustituido al descanso.

"El Pisa Sporting Club comunica que el futbolista Raúl Albiol ha sido sometido a una intervención quirúrgica en la mano izquierda. La intervención fue necesaria debido a la fractura con desplazamiento del quinto metacarpiano que sufrió el defensa en la primera parte del partido disputado el pasado viernes en el Meazza contra el Milan", informó el Pisa.

"La intervención ha sido un éxito y el futbolista volverá a entrenar en el campo, con una férula protectora, en los próximos días", añadió el club.

Baja el próximo partido

La lesión, por tanto, le impedirá saltar al campo este jueves, en la jornada intersemanal de la Serie A en la que el Pisa se mide en casa ante un Lazio que llega reforzado por la reciente victoria ante el Juventus Turín.

Albiol, que cumplió 40 años el pasado mes de septiembre, ha sido ya titular en 3 partidos desde su llegada. El primero, el 25 de septiembre en Copa Italia ante el Torino; y los otros dos este mes de octubre en Serie A, en dos empates consecutivos ante Hellas Verona y Milan.