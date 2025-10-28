Un año de la Dana: El Paiporta CF continúa estancado en el pasado

“Rafael Louzán no nos abandones”. Ese fue el llamamiento de José Antonio Monleón, secretario del Paiporta CF, en la visita de SUPERDEPORTE a El Palleter. Poco queda de lo que era la casa del cuarto equipo más antiguo de Valencia y decano en su localidad. Ha pasado un año, pero parece que el tiempo se ha detenido, porque mires donde mires, cada rincón es un recuerdo de lo que el agua destrozó . Las instalaciones continúan marcadas por aquel desastre: vestuarios lleno de barro, muros caídos, redes colgando de árboles...

"El campo no está en marcha por dejadez de todos los que tienen la potestad de empezar. Porque si uno quiere, hace más que el que puede. Estamos abandonados. ¿Por quién? Pues no sé, ya se espabilarán", aseguró Monleón. El Palleter pertenece a la Real Federación Española de Fútbol, que es la encargada de su reconstrucción. Los tiempos se han dilatado desde la visita del presidente en el pasado mes de enero y el dinero recaudado en los partidos de la selección femenina y masculina en el Ciutat de València y Mestalla —alrededor de 1,6 millones de euros— todavía no ha pasado por la casa del Paiporta CF. "El que tiene dinero es la Federación española y es el que tiene que moverlo. No la estoy criticando, pero como a él (Rafael Louzán) no le pica, no se rasca", comentó el secretario. "Si nos lo hubieran dejado a nosotros digo yo que esto en seis meses está reconstruido", añadió Mari Carmen, jefa de prensa del club.

"Esto está igual o incluso peor"

Mientras el club espera avances, el vandalismo ha agravado la situación. "Esto está igual o peor, porque han arrancado vallas, han arrancado puertas", denunció Mari Carmen. También los grafitis 'decoran' la fachada de los vestuarios —o lo que queda de ellos—. Para más inri, sin un campo al que llamar hogar, muchos niños y niñas buscaron otros clubes para seguir jugando. "No tenemos recursos económicos. Tampoco tenemos escuela base, más que 70 u 80 niños... y todos se han largado por ahí. ¿Por qué? Porque los niños si no tienen campo, los padres se buscan la vida. Y es normal", reconoció Monleón.

Los grafitis 'decoran' la fachada de los vestuarios / SD

Nómadas del fútbol

Todos los clubes afectados se han visto obligados a convertirse en los nómadas del fútbol. Han tenido que entrenar y jugar en otros campos, en otras localidades. Estuviesen más o menos lejos. El claro ejemplo es el Paiporta CF: su primer entrenamiento fue en Almussafes, después han pasado por Burjassot, Picassent y Quart de Poblet. "Es desesperante la situación porque no tienes casa. No sabes dónde vas a jugar, no sabes el horario, no tienes nada en concreto", señalo Mari Carmen. Pero no solo es tener un lugar diferente al que ir a jugar, sino también una forma de ir. Muchas familias perdieron su vehículo con la riada y desde el club han tenido que hacer malabares para poder organizar los desplazamientos.

El milagro del Paiporta CF

Aun así, el club no se rindió. La temporada pasada, lejos de su casa, el Paiporta CF consiguió el ascenso a Lliga Comunitat tras proclamarse campeón de su liga —no perdió ningún partido—. Una inyección de alegría a medias porque entre la euforia, en la cabeza de muchos solo pasaba una cosa: "Yo recuerdo que me decían 'uy no estás contenta' y yo les decía 'es que quiero volver a casa', claro, en mi cabeza era El Palleter", se sinceró Mari Carmen. En Paiporta se ansía la llegada de ese día y, aunque sigue sin haber una fecha en el horizonte, su gente no pierde la fe. Porque como dice el lema que ha sobrevivido en el vestuario: Se ríe, se llora, pero jamás se abandona.

Un lema que sobrevivió entre el barro / SD

"No desaparecerá porque pienso que entre todos esto lo salvaremos", confía Monleón. Él vio construir El Palleter, vio como se hizo la reconstrucción del césped artificial y, también, lo ha tenido que ver destruido. "Ojalá pudiera verlo hecho otra vez".