Así ha finalizado la jornada 8 en Segunda RFEF para los equipos valencianos

Ha terminado la jornada 8 para los equipos valencianos de Segunda Federación, incluídos en los grupos 3 y 5 de la categoría. En el tercer grupo han empatado sus partidos el Castellón B y el Valencia Mestalla, que no termina de 'alzar el vuelo', y han sido derrotados el Torrent y el Alcoyano. Por su parte, en el quinto grupo ha habido buenas y malas sensaciones, pues ha perdido el Ilicitano, ha empatado el Intercity y ha sumado de tres el Orihuela.

Castellón B 3-3 Terrassa

El filial 'orellut' tuvo que ir a remolque durante todo el partido, aunque los de Carles Salvador no le 'perdieron la cara' al encuentro. El cuadro albinegro consiguió empatar dos veces la diferencia en el electrónico, pues, tras un 0-2 en contra, anotó dos tantos al comienzo de la segunda parte. Al minuto 84, Adrián Beamonte marcó un tercer gol para los visitantes que se antojaba definitivo, sin embargo, Santamaría apareció en el tiempo añadido para rescatar un punto para su equipo en una gran segunda mitad de los locales.

UE Sant Andreu 3-2 Torrent CF

El Torrent sumó su primera victoria en el campeonato en la pasada jornada, sin embargo, este fin de semana no han sido capaces de mantener la racha. La UE Sant Andreu sumó su tercera victoria consecutiva, esta vez contra el cuadro 'taronja', y ya se acerca a las posiciones de playoff. Por su parte, el Torrent sigue inmerso en los puestos de descenso y ya está a cuatro puntos de la salvación. En cuanto al encuentro, el equipo catalán firmó una gran actuación y fue superior a su rival, pese al resultado ajustado.

Sant Andreu - Torrent / @uesantandreu / X

Rayo Majadahonda 4-2 Ilicitano

Al filial del Elche le tocaba visitar el campo de un rival complicado. El cuadro madrileño acumula tres jornadas sin perder y dos victorias consecutivas, situándose en la cuarta posición en la tabla clasificatoria. Por su parte, el Ilicitano solo ha sumado de tres en un partido y se mantiene en la zona de descenso. Los visitantes, tras comenzar ganando, se marcharon al vestuario con un marcador de 3-1. En la segunda mitad, Ceri Osayemwere recortó distancias, pero Javi Martín se encargó de marcar el cuarto gol para su equipo.

Real Madrid C 1-1 CF Intercity

El Intercity se mantiene en el sexto puesto de la clasificación, a dos puntos de los playoffs, a pesar de que acumula cuatro partidos sin conocer la victoria. Este fin de semana visitaba a uno de sus rivales directos, el tercer equipo del Real Madrid, y tuvo los tres puntos en su mano durante gran parte del encuentro. Cristian Herrera anotó el tanto de los alicantinos en el minuto 6, pero Iker Gil marcó el empate para los 'blancos' en el 88'.

Real Madrid C - Intercity / @CFIntercity / X

Valencia Mestalla 1-1 Porreres

El filial valencianista volvió a tropezar en el Puchades. Esta vez, contra un rival directo por la permanencia, el Porreres. Encajó el 0-1 tras un error defensivo, y, aunque los de Angulo reaccionaron al tanto inicial, al equipo le faltó acierto en los metros finales. Al comienzo de la segunda mitad, Mario Domínguez puso el empate en el electrónico con un remate de cabeza. Los locales siguieron intentándolo para conseguir la remontada, pero el portero rival, Víctor Méndez, respondió con una consecución de paradas. De esta forma, el Mestalla continúa en la zona roja, con solo seis puntos en su haber.

Alcoyano 0-1 Reus FC Reddis

Los de Fran Alcoy fueron superiores durante gran parte del encuentro, sin embargo, en el minuto 87 llegó el gol de la victoria de los visitantes. El Alcoyano se sintió cómodo durante diversas fases del partido, pero volvió a encajar un gol en los instantes finales. De esta forma, el cuadro alicantino acumula tres jornadas sin ganar y se sitúa a un punto del descenso.

Orihuela 3-1 Quintanar del Rey

El Orihuela rompió su mala racha de tres partidos sin ganar y, con la remontada al Quintanar del Rey, se convirtió en el único equipo valenciano en ganar durante el fin de semana. Los visitantes se marcharon al vestuario por delante en el marcador, sin embargo, un doblete de Solsona y un tanto de Rubén Solano en la segunda parte, certificaron la victoria para los alicantinos, asentándose en la parte media de la clasificación.