Así ha finalizado la jornada 8 en Tercera Rfef en el Grupo 6

La octava jornada del Grupo 6 de la Tercera Federación presentó un abanico variado de resultados donde, más allá de la habitual lucha por el ascenso, la atención se centró en los matices: el líder que se atasca, equipos que crecen con modestia y otros que se hunden con insistencia. En un campeonato caracterizado por su competitividad y sorpresas, esta ronda no fue la excepción.

CD Roda 0-0 AC Torrellano

El duelo plasmó claramente la resistencia del Roda ante el líder. Aunque el Torrellano dominó buena parte del juego, no logró concretar y vio cómo los locales contenían con orden. Incluso, en el minuto 88 se registró una acción que pudo ser decisiva para el Roda, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Resultado que deja al Torrellano invicto en punta, pero cuestionando su evidente dominio. El Roda, por su lado, consigue un punto que puede ser significativo en su pelea por no descender.

Once inicial del Ac.Torrellano para medirse al CD Roda / AC. Torrellano

CD Soneja 1-1 Villarreal C

El Soneja se adelantó justo antes del descanso por medio de Víctor Juliá, lo que le permitió afrontar la segunda mitad con cierto colchón. Sin embargo, el Villarreal C reaccionó, y “Patas” logró empatar cerca del final, estableciendo el 1-1. Para el filial amarillo supone conservar una dinámica de sumar, aunque no pueda dar el paso hacia arriba; para el Soneja, un punto que refuerza ánimo, pero que mantiene la urgencia de victorias en su casillero.

FC Jove Español 0-1 Atlético Levante

El Atlético Levante consiguió una victoria en la recta final gracias a un gol de Álvaro Moreno en el minuto 90, que le da continuidad a su buena racha (tras un 5-1 al Roda y un 0-2 en Catarroja). Con ello, escala al tercer puesto y refuerza sus opciones de estar en la parte alta. El Jove Español, en cambio, se adentra en su peor momento de forma: cuarta derrota seguida, malas sensaciones y un acumulado de goles encajados que preocupa.

Once del At. Levante ante el Jove Español / LEVANTE UD

CD Utiel 1-2 UD Castellonense

Partido en el que el Castellonense mostró solidez en el tramo final. Primero Siscar adelantó al conjunto local en el minuto 74, Morgado empató para el Castellonense en el 80 y, cuatro minutos más tarde, Joseph Winstanley resolvió con su tercer gol del curso. La victoria prolonga la buena dinámica del equipo de Iñaki Rodríguez (ya cinco jornadas sin perder) y les coloca con 14 puntos, con un partido menos. Para el Utiel, un paso atrás: de nuevo en zona de descenso (17º) y con la obligación de reaccionar.

CD Buñol 1-3 Ontinyent 1931

El Ontinyent dio un golpe de autoridad en su visita al campo del Buñol. Aunque el local consiguió igualar pronto (1-1 al minuto 11 tras gol de Buñol y del visitante), en el segundo tiempo los visitantes impusieron condiciones: Pedro Sempere firmó el 1-2 en el minuto 56 y, ya al borde del final, Iván Albert selló el 1-3. Una derrota que deja al Buñol en zona media-baja (6º, 12 puntos) y al Ontinyent, en plena progresión, instalándose en mitad de tabla (9 pts) con cuatro jornadas consecutivas sumando.

UD Vall de Uxó 1-1 Hércules B

La Vall de Uxó comenzó ganando: autogol de Buselli a su pesar dio la ventaja local. Pero la expulsión de Ricardo Cañada (doble amarilla, minuto 85) dejó al equipo con diez, y el Hércules B aprovechó para igualar con un tanto de Nordstrom en el minuto 89. Resultado que prolonga la racha sin derrota del filial herculano a siete jornadas. La Vall suma un punto decente frente a un rival directo, aunque el empate puede saber a poco.

UD Alzira 3-0 Atzeneta UE

Un arranque contundente para Alzira con su nuevo técnico, Ramón Llopis. Vassiliakis abrió el marcador al minuto 29, Leo amplió en el 60 y Traver sentenció en el 80. Un triunfo que da oxígeno al equipo ribereño (8 puntos) y le aleja del descenso. Por su parte, el Atzeneta, que había encadenado tres victorias consecutivas, ve frenada su progresión y se queda en séptima posición (12 pts) tras caer con claridad.

El 'golazo' de Leo Ramirez / UD Alzira

Recambios Colón 1-2 Atlético Saguntino

El Saguntino sufrió, pero supo imponerse en un partido exigente. Cano adelantó al Saguntino en el minuto 3, pero Aitor fue expulsado en el minuto 25 por doble amarilla, quedando el equipo con diez. Además, Guirado empató para Recambios en el 24'. Tras el descanso, Núñez dio el 1-2 al Saguntino en el minuto 52. Triunfo trabajado que permite al Saguntino alcanzar al Torrellano en la cima del grupo con 18 puntos. Duro varapalo para Recambios Colón, que permanece último y sin conocer la victoria aún.

Crevillente Deportivo 2-2 CF La Nucía

Duelo vibrante en el Enrique Miralles donde el Crevillente, tras quedarse con diez jugadores (Tiku expulsado en el minuto 18), logró remontar. La Nucía se adelantó (0-1), David Martínez empató (1-1), Meseguer parecía sentenciar para los visitantes (1-2), y Antonio Lara forzó la igualada en el minuto 90 (2-2). Una demostración de carácter de los locales y un punto que ambos clubes pueden valorar: La Nucía mantiene su décimo puesto; el Crevillente, duodécimo, refuerza su competitividad.